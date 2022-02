Sportfreunde: Nachholspiel gegen Wattenscheid 09 fällt aus

Nicht gibt’s. Kein Ball wird am Sonntag auf dem Rasen des Leimbachstadions rollen. Das Nachholspiel gegen Wattenscheid fällt aus..

Siegen. Kein Oberliga-Nachholspiel Sportfreunde Siegen gegen SG Wattenscheid am Sonntag. Die Stadt Siegen sperrte den Rasen im Leimbachstadion.

Nichts wird mit dem Jahresauftakt im Siegener Leimbachstadion. Am Vormittag sperrte die Stadt Siegen das Rasengeläuf aufgrund der schlechten Witterung und den Prognosen für Freitag, Samstag und Sonntag. Die Oberliga-Partie der Siegener Sportfreunde gegen die SG Wattenscheid 09 fällt auch im zweiten Versuch aus. Nach einem weiteren Datum für die Neuansetzung wird gesucht. Möglich wäre ein Nachholspiel am Karnevals-Wochenende, am 26. oder 27. Februar.

