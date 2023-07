Sportfreunde nach Elfmeterschießen gegen Weißtal im Finale

Salchendorf. Der erste Finalist für Sonntag beim Salchendorfer Germanen-Cup seht fest. Siegens Sportfreunde besiegen den TSV Weißtaler im Elfmeterschießen 7:6.

Die Neuauflage des Kreispokalduells vor einem Vierteljahr am Gernsdorfer Henneberg führte den Landesliga-Absteiger TSV Weißtal und den Oberligisten Sportfreunde Siegen beim Germanen-Cup von Germania Salcendorf noch einmal zusammen. Und ähnlich wie am diesem verregneten April-Abend war es auch diesmal der Klassentiefere, der am Freitagband wesentlich besser ins Spiel kam und vor 400 Zuschauern verdientermaßen durch den früheren Weißtaler Noel Arfaoui nach 14 Minuten 1:0 in Führung ging. Voraus gegangen war eine prima Einzelleistung von Tom Bette, der den Torschützen, der via Innenpfosten traf, mustergültig bediente. Die Siegener brauchten offenbar dieses Gegentor, um sich zu schütteln. Erstmals mit dem Ex-Weißtaler und Ex-Erndtebrücker Lars Schardt in der Startelf, dem natürlich noch die Bindung fehlt, was auch für Maximilian Kraft gilt, fanden die Siegener allmählich statt, ohne indes zwingend vor dem Tor von Neu-Weißtaler Niklas Knopf aufzutauchen.

Das hoben sich die inzwischen feldüberlegenen Sportfreunde für die ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit auf, in denen Benit Dinaj zunächst mit einem feinen Seitfallzieher ausglich (49.) und eine Zeigerumdrehung später auf Pass von Schardt genau ins lange Eck zielte.

Und es schien, als könnten die Mannen von Trainer Patrick Helms in de Folge die Führung ausbauen. Doch ihnen fehlte in der Folge der letzte Zug zum Tor. Lediglich ein nicht gegebener Treffer des jungen Ex-Lennestädters Marvin Schulz sorgte nach 80. Minuten, den der Assistent an der Linie im Absets gesehen hatte, sorgte noch einmal für Aufregung im Weißtaler Lager.

Die letzten zehn Minuten gehörten dem TSV, der mit der zweiten Luft noch einmal auf den Ausgleich drängte und den wahrhaftig auch noch schafften. Der lange Torhüter Mario Wegmann war nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle und machte das 2:2. Die 90. Minute war fast rum. Ein paar Minuten zuvor hatte Trainer Seyhan Adigüzel die Rote Karte vom Obersdorfer Schiedsrichter Kilian Lemmer gesehen. Er mokierte sich lautstark, nachdem er ein Foulspiel des Münsteraner Testspielers im Sportfreunde-Trikot, Ticha Jubels aus der U19 vom SC Preußen, gesehen hatte und lautstark Elfmeter forderte. Stattdessen musste er - wie schon im Pokalduell April - hinter die Bande.

Es musste - erneute Duplizität der Ereignisse - ein Elfmeterschießen den Finaleinzug in Salchendorf entscheiden. Diesmal hieß der Sieger Sportfreunde Siegen. Alle fünf Bälle von Leon Pursian, Malik Hodroj, Marvin Schulz, Benit Dinaj und Mats-Lukas Scheld saßen, während der erste Weißtaler Schütze, Neuzugang Onur Gündüz, den Ball übers Tor gezogen hatte.

TSV Weißtal: Knopf (46. Wegmann) - Moh, Sänger (58. Massafra), Jung, Gündüz - Müller-Lechtenfeld, Stötzel (65. Wagener) - Bette, Arfaoui, Palaj - Harazim.

Sportfreunde Siegen: Thies - Hodroj, Harrer (71. Hartmann), Jubes, Pinner (46. Krumm) - Krämer, Zentler (34. Busik, 61. Scheld) - Huber (79. Musangu), Schardt (59. Schulz), Kraft (68. Pursian).

