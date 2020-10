Fußball-Kreisliga A Sportfreunde Edertal als Spitzenreiter in die Fußballpause

Siegen-Wittgenstein. Die Sportfreunde Edertal bezwingen auch die SG Hickengrund und grüßen bis mindestens Dezember von der Tabellenspitze.

Die Kreisliga A hat ihren vorerst letzten Spieltag unter Woche. gestern standen nur noch zwei Partien auf dem Plan, nachdem die Begegnungen FC Wahlbach - SV Feudingen, SpVg. Anzhausen/Flammersbach - SV Netphen, 1. FC Grün-Weiss Siegen - SpVg. Niederndorf und Siegener SC - TuS Deuz bereits auf Grund der steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt wurden. Im November werden keine Spiele stattfinden, das wurde durch das Maßnahmenpaket der Bundesregierung beschlossen, nachdem der Amateursport bis auf weiteres ruhen soll.

SV Germania Salchendorf - FC Kreuztal 5:2 (3:1). „Es war irgendwie ein sehr komisches Spiel, da ja alle vor Beginn schon wussten, dass es erstmal das letzte bleiben wird. Letztlich geht unser Sieg aber voll in Ordnung“, sagte Salchendorfs Trainer Sebastian Reineck. Dreimal war Stürmer Christian Dickel in der ersten Halbzeit für die Reineck-Elf erfolgreich und legte den Grundstein für den Sieg. In der zweiten Halbzeit legte Felix Hartmann einen Doppelpack nach und machte den Sack zu.

Spfr. Edertal - SG Hickengrund 3:2 (2:0). In einem Spitzenspiel, dass seinem Titel gerecht wurde, gehörte die erste Halbzeit ganz den Hausherren. Die beiden Treffer entstanden Nach Standardsituationen, die Peter Rosenblatt mit dem Fuß (15.) und Mark Wolf mit dem Kopf (40.) im Tor unterbrachten. In der zweiten Hälfte kam die HSG erst zum Anschluss (51.), auf den Jan Philipp Dörnbach schnell wieder das 3:1 folgen ließ (66.). In der Schlussphase erzielten sie den erneuten Anschluss zum 3:2 (83.), mehr gelang den Gästen jedoch nicht mehr.