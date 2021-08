Sportfreunde Birkelbach stoßen beim Auftakt an ihre Grenzen

Birkelbach. Gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg setzt es für die Sportfreunde Birkelbach eine 2:5-Niederlage. Hinzu kommt eine Rote Karte.

Diesmal wurde es nichts mit der Überraschung. Nachdem die Sportfreunde Birkelbach dem SV Schmallenberg/Fredeburg in den beiden vergangenen Spielzeiten der Fußball-Bezirksliga 4 aus der Rolle des Außenseiters heraus jeweils ein Bein gestellt hatten, unterlagen sie den Strumpfstädtern diesmal deutlich. 2:5 (0:1) hieß es vor der prächtigen Kulisse von 220 Zuschauern zugunsten des Titelaspiranten aus dem Sauerland, der seine hohen Ambitionen am Samstag mit einem bockstarken Auftritt untermauerte.

Druckvoll sowie tempo- und variantenreich trat das Team von Trainer Merso Mersovski auf, der persönlich aber nicht gerade vorbildhaft am Seitenrand agierte – erst „verdiente“ sich der Gäste-Coach eine Gelbe Karte wegen übermäßigen Reklamierens, in der Schlussminute ließ er sich zu einer üblen Beleidigung gegen einen Birkelbacher Betreuer herab. Schiedsrichter Daniel Kellermann bekam davon nichts mit, denn er notierte gerade eine Rote Karte für Sportfreunde-Angreifer Christoph Stöcker. Der hatte in der Schlussminute gegen einen Schmallenberger Spieler nachgetreten. Nachvollziehbar waren diese Vorfälle zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich, denn schon 20 Minuten zuvor war die Sache in sportlicher Hinsicht entschieden.

Aufregung in der Schlussminute: Schiedsrichter Daniel Kellermann zückt die Rote Karte. Foto: Florian Runte

„Das Ergebnis ist für mich vom Spielverlauf her berechtigt“, stellte Birkelbachs Trainer Carsten Roth klar, wenngleich er ergänzte: „Aber wenn ich sehe, dass da zwei Torwartfehler dabei sind, bei einem Keeper, dem solche Dinger normalerweise nicht passieren, hätte das Ergebnis für uns einigermaßen charmant ausfallen können.“ Roth bezog sich dabei unter anderem auf das 0:1, bei dem Janek Müller eine Schmallenberger Ecke durch die Finger glitt, auch ein zweiter Klärungsversucht der Sportfreunde missglückte. Die Gäste behielten trotz Vollversammlung im Strafraum den Überblick, spielten mit zwei Kurzpässen noch Luca Schoermann frei, der den Ball versenkte (40.).

Müller und Müller im Fokus

In den Minuten zuvor hatten die Sportfreunde das Geschehen einigermaßen ausgeglichen gestaltet, nachdem sie in den ersten 20 Minuten bei einigen hochkarätigen Schmallenberger Chancen Glück hatten – hier zeichnete sich Janek Müller einige Male mit guten Abwehraktionen aus.

Torschütze Niko Müller (2. von links) bejubelt den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich der Sportfreunde Birkelbach Foto: Florian Runte

Nach vorne wurden die Sportfreunde, die oft mit hoch und lang nach vorne geschlagenen Bällen agierten, nur selten gefährlich. Doch wenn, dann hatte in der Entstehung meist Are Wolzenburg seine Füße im Spiel. So auch beim 1:1 in der 49. Minute, als Wolzenburg bei einem Konter den öffnenden Pass auf Niklas Duchardt spielte. Der scheiterte zwar am Torwart, den Abstauber verwandelte aber Neuzugang Nico Müller. Zehn Minuten später hätten die Birkelbacher das Spiel beinahe auf den Kopf gestellt, als sich Wolzenburg gegen mehrere Gegenspieler durchtankte und Duchardt freistehend an Gästetorwart Daniel Lobe scheiterte. Roth hadert: „Wenn wir das Tor machen, kippt das Spiel vielleicht, weil Schmallenberg dann Unruhe in sein Spiel bekommt.“

Emil Mersovski bejubelt das 3:1 für Schmallenberg/Fredeburg. Foto: Florian Runte

Stattdessen traf Schmallenberg/Fredeburg und machte mit drei Toren binnen neun Minuten den Sack zu. Mirko Piechaczek erzielte in einer stark abseitsverdächtigen Situation das 2:1 (62.) nach Vorlage von Marco Gorges, der per Freistoß auch für Emil Mersovski auflegte (65.) und das 4:1 selbst erzielte (70.). Die Sportfreunde bekamen in dieser Phase oftmals gar keinen Zugriff mehr auf ihre Gegenspieler, die schnell und munter kombinierten. Die Tore in der 90. Minute hatten nur noch statistischen Belang: Birkelbachs Niklas Duchardt traf nach einem Querschläger aus 30 Metern zum 2:4 ins leere Tor, weil Gästekeeper Darian Lobe zuvor weit vorgerückt war. Im Gegenzug stellte Fabio Gorges den alten Abstand wieder her.

„Ich habe eine Mannschaft gesehen, die will und kämpft, die bereit ist sich aufzureiben. Woran wir arbeiten müssen, ist, dass es auch für 90 Minuten reicht“, sagt Roth. Auch bei der Verteidigung von Standards sieht er noch Luft nach oben: „Da müssen wir noch an der Raumdeckung arbeiten. Wir hatten nicht die Ordnung, wie wir sie vorher auf dem Blatt Papier hatten.“ Die Möglichkeit, es besser zu machen, haben die Birkelbacher am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim TuS Allagen.

Aufstellung Sportfreunde Birkelbach: J. Müller – Treude, Althaus, Afflerbach, D. Wolf – Wolzenburg, Engemann – Stöcker, R. Wolf (70. Wetter), N. Müller (74. Klein) – Duchardt.

