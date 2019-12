Sportfreunde Birkelbach müssen eine Liga runter

Ziel verfehlt: Das Kunstturn-Team der Sportfreunde Birkelbach hat den Klassenerhalt in der Frauen-Oberliga verfehlt. Beim Relegationswettkampf im nahe der niederländischen Grenze gelegenen Ochtrup erzielten die Wittgensteinerinnen Platz 6. Mit 140,70 Zählern fehlten in der Endabrechnung fünf Punkte zum rettenden vierten Platz.

Jasmin Kaiser am Sprung in Aktion. Foto: Edwin Owen

Den belegte der TuS Freckenhorst, der in der „normalen“ Saison abgeschlagener Letzter geworden war und bei allen drei Wettkämpfen klar hinter Birkelbach lag, am Samstag aber eine gute Tagesform bewies – und so bleiben die Warendorferinnen in der westfälischen Beletage.

Sie tragen es mit Fassung: Die Sportfreunde Birkelbach mit (v.r.) Lea Saßmannshausen, Lara Saßmannshausen, Jasmin Kaiser, Kim Saßmannshausen, Nele Rath, Saksia Grebe und Nawina Saßmannshausen bei der Ergebnisverkündigung in Ochtrup. Foto: Edwin Owen

Für Birkelbach geht es 2020 in der Verbandsliga weiter, aus der die Sportfreunde erst 2018 aufgestiegen sind. Weltuntergangsstimmung im Teambus herrschte deswegen zwar nicht bei der langen Heimfahrt, für traurige Gesichter sorgte diese Tatsache allerdings schon. „Für uns war es erst ein Schock, aber wir haben ja ein bisschen damit gerechnet“, sagte Boden- und Sprungspezialistin Lea Saßmannshausen: „Die Mannschaften, die von unten hochgekommen sind, sind enorm stark.“

Zu den beiden Aufsteigern aus der Verbandsliga, KTV Bielefeld und TVE Greven, fehlten über 20 Punkte, was schon fast mehr als ein Klassenunterschied ist. Auch die KTV Alt Ravensberg lag noch stolze elf Punkte vor Birkelbach, das den TuS Freckenhorst aber hätte packen können. Neben Birkelbach stieg übrigens auch der VTB Siegen ab, der nur mit vier Turnerinnen antrat.

Verletzungspech und zu viele Fehler

„Mit einer fitten Lara hätte es wohl gereicht“, sagte Lea Saßmannshausen und verwies auf die fehlenden Punkte im Ausgangswert.

Lara Saßmannshausen bei ihrem Einsatz am Stufenbarren. Foto: Edwin Owen

Zieht man Lara Saßmannshausens Resultate aus dem letzten Sommer-Wettkampf heran, ist diese These absolut vertretbar, wären es für Birkelbach sechs Punkte mehr gewesen. Lara turnte einzig am Barren – allerdings ein leicht abgespecktes Programm – und biss bei der Landung auf die Zähne.

Ganz so einfach, es auf die Fußverletzung der besten Einzelturnerin zu schieben, machten es sich die Sportfreunde aber nicht. „Wenn wir fehlerfrei gewesen wären, hätten wir es heute trotzdem geschafft“, sagte Lea Saßmannshausen, die selbst bei ihrer abschließenden Schraube mit einem Sturz auf der Bodenfläche gepatzt hatte: „Eigentlich hatten wir kein einziges Gerät, an dem es wirklich gut gelaufen ist.“

Debakel am Schwebebalken

Ein mittleres Debakel war das Abschneiden am Schwebebalken, an dem sich bei den vier Frauen sieben Stürze summierten. Nele Rath musste bei ihrem ersten Liga-Einsatz am „Zitterbalken“ gleich drei Mal „runter“, Nawina und Kim Saßmannshausen erwischte es bei sonst guten Darbietungen je einmal.

Saskia Grebe, die zuvor schon am Stufenbarren auf Kriegsfuß stand, musste zweimal neu aufsteigen, schaffte es dank eines deutlich gesteigerten Ausgangswert aber zumindest noch über die 10-Punkte-Grenze. Ärgerlich: Nicht ihre neuen, schwierigen Elemente gingen schief, sondern die vermeintlich leichten Verbindungen.

Da hat sich der Trainingsfleiß ausgezahlt: Nele Rath erzielt mit 13,15 Punkten die beste Wertung aus Birkelbacher Sicht. Foto: Edwin Owen

An Boden und Sprung machte Grebe „ihr Zeug“ dann wieder solide, auch der Rest des Teams fing sich – allerdings zu spät. Bemerkenswert: Die Birkelbacher Bestnote erzielte diesmal Nele Rath. Die 18-Jährige reihte am Boden eine ganze Reihe großer Sprünge, drei Salti, mehrere Drehungen und eine Radwende aneinander, erhielt 13,15 Punkte.

„Das war dermaßen sauber und ordentlich, das war der Hammer“, freute sich Bianca Saßmannshausen über die bisher beste Bodenkür der Birkefehlerin. Auch die 12,05 Punkte von Kim Saßmannshausen am Stufenbarren ragten im Gesamtbild heraus. Jasmin Kaiser schaffte es am Sprung und am Boden zwar noch nicht in die Wertung, zeigte aber, dass man grundsätzlich auf sie bauen kann.

Team macht unverändert weiter

Dass sich die Birkelbacherinnen im kommenden Jahr für den erneuten Wiederaufstieg in die Oberliga bewerben werden, ist absehbar – alle Turnerinnen haben signalisiert, dabei bleiben zu wollen. Nach nun bereits zwei Abstiegen und einem Aufstieg in drei Jahren wäre dann das Attribut „Fahrstuhlmannschaft“ passend. Doch so weit ist es noch nicht.

„Ich glaube, dass das [die Verbandsliga] in Zukunft erstmal unsere Liga sein wird“, sagt Bianca Saßmannshausen angesichts anderer starker Vereine, die vorerst klar vorbeizogen sind: „Es ist vielleicht auch schöner, wenn wir in der Verbandsliga mittendrin sind als in der Oberliga von vorneherein nur für einen hinteren Platz in Frage zu kommen.“

Bilanz der Sportfreunde Birkelbach:

Sprung: Nawina Saßmannshausen 12,65 Punkte; Lea Saßmannshausen 12,50; Saskia Grebe 12,35; Jasmin Kaiser 10,95 – Barren: Kim Saßmannshausen 12,05; Lara Saßmannshausen 11,40; N. Saßmannshausen 10,65; Grebe 8.05 – Balken:

N. Saßmannshausen 10,45; Grebe 10,45; K. Saßmannshausen 10,30; Nele Rath 7,75 – Boden: Rath 13,15; Grebe 12,80; L. Saßmannshausen 11,95; Kaiser 10,65.

Das Tagesergebnis bei der Relegation zur Oberliga

1. KTV Bielefeld 162,90

2. TVE Greven 161,45

3. KTV Alt Ravensberg I 151,50

4. TuS Freckenhorst 145,20

5. SVC Laggenbeck 142,25

6. SF Birkelbach 140,70

7. KTV Alt Ravensberg II 151,50

8. VTB Siegen 133,40

Die Plätze 1 bis 4 turnen in 2020 in der Oberliga, die Plätze 5 bis 8 in der Verbandsliga.