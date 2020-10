Nach einem blutleeren Auftreten und der deutlichen Niederlage bei Aufsteiger Winterberg/Züschen empfangen die Sportfreunde Birkelbach am Sonntag, 15 Uhr, den Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, den offensivstarken SV Schmallenberg/Fredeburg, der 18 Tore in vier Partien erzielte. „Wenn wir eine Leistung wie gegen Winterberg zeigen, verlieren wir das Spiel zweistellig. Darüber ist sich die Mannschaft im Klaren und ich habe es auch noch einmal deutlich angesprochen“, sagt Birkelbachs Trainer Carsten Roth. „Dennoch kennen wir den Gegner recht gut und wissen, welche Spieler deren Schaltzentralen sind. Diese müssen wir aus dem Spiel nehmen.“

Präsenz in den Zweikämpfen

Roth hat auch einen Plan, wie das funktionieren soll: „Wir müssen ähnlich auftreten wie gegen Freienohl oder gegen die Spitzenmannschaften in der letzten Saison. Während diese darauf bedacht waren, das Spiel zu machen, waren wir körperlich präsent und effektiv in den Zweikämpfen sowie in der Chancenverwertung.“ In der abgelaufenen Saison ging dieser Plan übrigens auf. Während es auswärts ein 2:9 setzte, holte Birkelbach im Heimspiel überraschen einen Punkt gegen Schmallenberg/Fredeburg. „Jedes Spiel ist für uns schwer. Gerade in Birkelbach, wo die Mannschaft über die Zweikämpfe zum Erfolg kommt“, erinnert sich SV-Trainer Merso Mersovski nur zu gut.

Personell wird sich nicht viel verändern. Beim SV Schmallenberg/Fredeburg fallen weiterhin Aaron Greune, Tayfun Bozkurt sowie Luca Schörmann (Urlaub) aus. Fabio Gorges ist aus dem Urlaub zurück. Birkelbach muss nur Dominik Szczurek ersetzen, der nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. Roth gibt sich kämpferisch: „Die Mannschaft ist heiß darauf, am Wochenende alles zu geben, um sich vor heimischem Publikum nicht zu blamieren. Sie will dem Tabellenführer das Leben schwer machen.“