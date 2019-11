Sportfreunde Birkelbach: Der Zug ist noch nicht abgefahren

Ähnlich trist wie das graue Novemberwetter sieht derzeit die Stimmung bei den Sportfreunden Birkelbach aus. Nach der klaren 0:4-Niederlage beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, dem TuS Vosswinkel vor Wochenfrist, beträgt der Abstand auf das rettende Ufer mittlerweile neun Punkte.

Da neben der eigenen Niederlage auch noch TuRa Freienohl, ebenfalls tief im Abstiegskampf verwickelt, überraschend gegen den BC Eslohe gewann, ist die Lage an der Mehrzweckhalle in Birkelbach mehr als bedenklich. „Da hatte ich schon die ganze Woche dran zu kauen“, sitzt der Frust über die deutliche Niederlage und die Begleitumstände des Wochenendes noch immer tief beim Sportfreunde-Übungsleiter Carsten Roth, der einen kurzen Einblick in seine Gefühlswelt vom Sonntag gab: „Nach dem ersten Gegentor hätte ich gerne gegen alles getreten, was um mich rumstand“ – wer kann es ihm verdenken?

Denn nach anfänglicher Feldüberlegenheit hatte sich einmal mehr alles gegen die Wittgensteiner verschworen. 33 Minuten waren auf der Uhr, als Ardian Maliqui die Hausherren aus Vosswinkel per Traumtor auf die Siegesstraße brachte – und Roth somit auf die Palme.

„Es passt irgendwie zu den letzten Wochen. Kurz zuvor hatte ich noch zu unserer Bank gesagt, wie schön es wäre, einmal entspannt an der Linie stehen zu können“, so der 41-Jährige, der in der Folge sah, dass bei seiner Mannschaft der Mut auf der Strecke blieb – das Debakel war das Endresultat, dass Roth übrigens mit Stutzen und Fußballschuhen auf der Bank miterlebte, da einmal mehr kurzfristige Ausfälle kompensiert werden mussten.

Was spricht also derzeit noch für die Sportfreunde Birkelbach im Klassenkampf der Bezirksliga Staffel 4? Auf den ersten Blick sicher nicht viel. Mageren 12 eigenen Toren stehen 50 „gefangene Kirschen“ gegenüber, noch kein einziger Sieg steht zu Buche. Eine Horrorbilanz, die bis dato nur einen logischen Schluss zulässt: Abstieg.

Kampfgeist ungebrochen

Doch so ticken die Uhren in Birkelbach nun wahrlich nicht. Schon in der vergangenen Saison waren die Sportfreunde nach einer eklatanten Hinrunde tief im Abstiegskampf gefangen, zogen sich im neuen Jahr allerdings an den eigenen Haaren aus dem Schlamassel und schafften die Wende. Diesen Geist gilt es nun erneut zu entfachen. Am besten so schnell wie möglich, denn mit dem sonntäglichen Gast aus Freienohl (14.30 Uhr) wartet das nächste von vielen „Endspielen“ auf die Roth-Elf.

Zuschauer mit ins Boot holen

Der 41-Jährige hat den Turn- und Rasensportverein bereits einmal mit eigenen Augen begutachten können und kann nicht verstehen, warum Freienohl überhaupt so schlecht in der Tabelle steht. „Nun haben sie auch gegen Eslohe gewonnen, was es für uns nicht leichter macht. Unter dem letzten Wochenende müssen wir einen Strich machen und den Zuschauern zuhause ein Team präsentieren, das zusammenhält“, gibt Roth die Marschroute bis zur Winterpause vor.

Auf die Frage, ob bei einer Niederlage der Klassenerhalts-Zug bereits abgefahren wäre entgegneter der Übungsleiter: „Egal wohin der Zug fährt, wichtig ist nur, dass wir eine Einheit bleiben. Dann holen wir auch irgendwann unsere Siege.“

Der kommende Sonntag wäre dafür der perfekte Zeitpunkt.