Sportfreunde Birkelbach behalten Kurs vor Fretter-Spiel bei

Die Sportfreunde Birkelbach haben sich, zumindest in Heimspielen, zu einem Stolperstein für die Favoritenmannschaften in der Fußball-Bezirksliga entwickelt. Nach Freienohl und Schmallenberg, konnte sich auch der SuS Langscheid Enkhausen am letzten Wochenende nur einen Punkt in Birkelbach erkämpfen. Auswärts ist Birkelbach seit eineinhalb Jahren ohne Punkt. Immerhin: Die Zeit der blamablen Einbrüche auf fremden Platz scheint vorüber zu sein. Es fehlte zuletzt aber noch die nötige Sicherheit, um zu punkten.

Am Sonntag muss das Team von Carsten Roth auf dem Sportplatz Fretter erneut gegen ein Team aus der breit besetzten Spitzengruppe der Liga ran, nämlich ab 15 Uhr im Sportpark Giebelwald in Fretter. Die SG Senkenrode/Fretter holte 14 Punkte in sieben Partien. Zwölf der 17 SG-Tore gehen auf das Konto der Brüder Matthias und Felix Schmidt-Holthöfer. Letzterer wurde beim 8:1 im Kreispokal beim FC Olpe ebenso geschont wie Spielertrainer Christian Günther, ist Sonntag aber wieder dabei.

Lücke zum Mittelfeld schließen

Roth hat nur einen Wunsch: „Wir wollen irgendwie punkten, um die Lücke zum Mittelfeld zu schließen.” Änderungen in Aufstellung oder Spielweise sind bei diesem Versuch kaum zu erwarten. „Wir werden genau wie an die letzten Partien herangehen. Nur müssen wir noch ein bisschen mehr leisten”, sagt Roth, der ohne jeden Ausfall die Bestformation aufbieten kann.

Am Sonntag müssen sich die Birkelbacher dann vorerst das letzte Mal gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte behaupten, bevor im November Gegner aus der unteren Tabellenhälfte warten.