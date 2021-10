Die Birkelbacher Carsten Afflerbach (Mitte) und Dennis Althaus (links, Nr. 2) werden beim Spiel in Langscheid verletzt ausgewechselt. Unser Foto zeigt eine Szene aus dem Spiel in der vergangenen Saison.

Fußball-Bezirksliga Sportfreunde Birkelbach: Am Sorpesee kommt es knüppeldick

Langscheid. Die Sportfreunde Birkelbach verlieren beim SuS Langscheid/Enkhausen mit 0:3. Neben der Niederlage schmerzen auch zwei Verletzungen.

Nicht nur die 0:3-Niederlage gegen den SuS Langscheid/Enkhausen schmerzte Carsten Roth, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Birkelbach, sondern auch die Tatsache, dass seine Mannschaft nicht ansatzweise an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnte. Außerdem reisten seine Spieler Dennis Althaus und Carsten Afflerbach verletzt vom Sorpesee ab.

„Bei Dennis hoffe ich, dass es nur eine Zerrung ist. Carsten hat den Kopf seines Gegenspielers abbekommen und war bewusstlos“, berichtete der SFB-Trainer. Die Partie begann auch denkbar schlecht. Jonas Klauke seinen Bewachern entwischt und markierte das 1:0 für die Hausherren (12.), das 2:0 ließ der Stürmer kurz vor der Pause folgen. Zwar hatte Birkelbach Chancen zum Anschluss, doch diese vergaben Daniel Wolf und Are Wolzenburg. In der zweiten Halbzeit – Birkelbach war optisch besser – setzte Agron Xhigoli (93. Minute) den Schlusspunkt. Roth: „Eine verdiente Niederlage. Wir haben nie Tempo in unsere Aktionen bekommen.“

„Die gesamte Mannschaft hat von Minute eins bis 91 einen souveränen Auftritt hingelegt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel verlieren werden“, berichtet SuS-Coach Mario Droste, dessen Mannschaft nach drei deutlichen Niederlagen nun wieder einen Sieg einfuhr.

Birkelbach: M. Langenbach – Althaus (35. Treude), Wolzenburg, Stöcker, N. Müller, F. Hansmann, Mehrländer (53. T. Langenbach), Grebe, D. Wolf, Engemann, Afflerbach (89. Hoedt).