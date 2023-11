Sportfeunde Siegen: Aus schlechten Erfahrungen Lehren ziehen

Siegen Nach dem 0:2 gegen Ennepetal geht es für die Siegener Sportfreunde am Sonntag zum Auswärtsspiel nach Rhynern.

„Wir haben jetzt in zwei Spielen schlechte Erfahrungen mit Platzverweisen gemacht. Auch daraus müssen wir Lehren ziehen.“ Sich selbst schließt er in dese Aussage natürlich ein, wurde doch auch Trainer Thorsten Nehrbauer im mit 0:2 verlorenen Spiel seiner Sportfreunde Siegen gegen den TuS Ennepetal mit der Roten Karte bedacht. Kann er selbst damit und vom auferlegten Kontaktverbot vor und während der Oberliga-Auswärtspartie am Sonntag bei Westfalia Rhynern dank technischer Hilfsmittel umgehen, legt er vor allem seinen jungen Spielern ans Herz, nicht in jeder Situation volles Risiko zu gehen.

Die Folgen davon spüren die Siegener durch die verhängten Sperren von Mats Scheld und Lars Schardt. Während Scheld in Rhynern letztmals zusehen muss, darf Schardt in den anstehenden drei Partien nicht mitwirken. Es müssen also andere richten. „Wir haben ja glücklicherweise einen großen Kader, so dass wir diese Ausfälle kompensieren können“, blickt Thorsten Nehrbauer nach vorne. Wie genau er aber ausfestellungsmäßig vorgehen wird, muss er erst noch „austüfteln“. Sicher ist bisher lediglich, dass Kevin Krumm für den nach wie vor verletzten Arthur Tomas auf der linken Bahn verteidigen wird. In Sachen Angriff wird die Entscheidung zwischen Jacob Pistor und Marvin Schulz fallen - es sei denn, der Trainer wählt die „Ennepetal-Variante“ mit Daniel Waldrich als vorderster Spitze nach dem Schardt-Platzverweis.

Egal, wie das Team den Rasen im neuen Rhynerner Stadion auflaufen wird, die Siegener wollen dem Gastgeber ihren Plan aufdrücken. Unter der Regie von Co-Trainer Sergen Yesilcay (Nehrbauer: „Zwischen uns passt kein Blatt Papier...“), der am Spielfeldrand per Knopf im Ohr mit dem aus höherer Warte zusehenden Chef verbunden ist, fällt also auch der jungen Garde im Sportfreunde-Trikot ein gerüttelt Maß an Veantwortung zu. So dürften sowohl Marius Zentler als auch Leon Pursian neben Malik Hodroj in der Startformation stehen. Möglich aber auch, dass einer aus diesem Trio Abwehrmann Marvin Hartmann weichen muss, um die zentrale Defensive zu stärken.

Eigentlich ist es eine Überraschung, dass diese Mannschaft trotz gezielter Verstärkungen noch hinter der Musik herläuft. Thorsten Nehrbauer, über das bisherige Abschneiden von Westfalia Rhynern in dieser Saison.

Denn es ist der Aufwärtstrend, der sich bei Westfalia Rhynern mit zuletzt drei nicht verlorenen Spielen andeutet, der die Sportfreunde zur Vorsicht mahnen könnte. „Eigentlich ist es eine Überraschung, dass diese Mannschaft trotz gezielter Verstärkungen noch hinter der Musik herläuft“, hatte Thorsten Nehrbauer die Westfalia eigentlich in anderen Regionen der Tabelle erwartet. „Aber die Tendenz zeigt jetzt nach oben“, so der Sportfreunde-Coach nach dem Trainerwechsel im Hammer Süden, wo Kamil Bednarski nach dem zwöften Spieltag das Amt von Michael Kaminski ünernahm.

Klar ist, dass Thorsten Nehrbauer trotz der Sperren keinen Grund zu größeren Rotationen in seinem Team sieht. „Es gibt gesetzte Spieler bei mir und solche, die auf dem Sprung stehen. Und es ist klar, dass Mats Scheld nach seiner Sperre wieder in der Startelf auflaufen wird.“ Das gilt auch für Arthur Tomas, dessen Verletzung ihn wohl nur noch in Rhynern zur Pause zwingt, und Kevin Krumm, der die linke Außenbahn bei einer Tomas-Rückkehr wieder offensiver beackern wird. Personalien, die aber für dieses Wochenende nicht gelten.

Denn an diesem Sonntag ist ja sowieso alles irgendwie anders, wid doch der der Trainer nicht an der Seitenlinie stehen. „Ich habe vollstes Vertrauen zu Sergen“, spricht Thorsten Nehrbauer über sein Verhältnis zu seinem Co-Trainer. „Er weiß genau, wie ich ticke.“ Im Käner Breitenbachtal haben beide in ihrer gemeinsamen Arbeit den Grundstein für Höhenflüge gelegt. Dann sollte die Trbünenposition Nehrbauers eher keine große Rolle spielen.

