Sportabzeichen: Wittgensteiner Schulen waren am fleißigsten

Siegen-Wittgenstein. Sportmuffel an Schulen? Nicht so an vielen Schulen in Wittgenstein. Sie sind Vorreiter in Sachen „Mach doch mal Sportabzeichen“.

Das Sportabzeichen ist längst nicht (mehr) nur ein Angebot für alte Semester, die fit bleiben wollen. Die jüngste Generation ist ebenso schon länger Teil der „Spaz“-Familie. Zum Beispiel an den Schulen, so auch in Siegen-Wittgenstein, die teils in Kooperation mit den Sportvereinen und dessen Prüfern regelmäßig gemeinsam sporteln fürs Abzeichen.

Der Kreissportbund mit seiner Sportjugend, die AOK Nord-West und das Schulamt Siegen-Wittgenstein verzeichnen einen ungebrochenes Interesse auch nach der Coronazeit und haben erstmalig nach der Pandemie die drei besten Grundschulen und weiterführenden Schulen für ihre Leistungen beim Deutschen Sportabzeichen geehrt.

Super-Quote von 72,3 Prozent: Die Gemeinschaftsgrundschule Bad Laasphe wurde als sportlichste Grundschule geehrt. Foto: Schule

Die Wittgensteiner Schulen zeigten sich in diesem Jahr als besonders sportlich motiviert, denn sie führen die Listen der Schulen an, die die größte Beteiligung aufweisen. An der Gemeinschaftsgrundschule Bad Laasphe zum Beispiel haben mehr als 72 Prozent der Schüler ihr Sportabzeichen gemacht, 185 wurden dort verliehen. Damit liegen die Lahnstädter auf Platz eins vor dem Teilstandort Dotzlar der Gemeinschaftsgrundschule Edertal. Sie kommt mit 41 Sportabzeichen auf eine Quote von 59,4 Prozent. Platz drei geht an die Grundschule Banfe mit 28 Sportabzeichen (Quote 27,2 Prozent).

Erfreulich 74,9 Prozent der Schüler holten sich an der Städtischen Realschule Bad Berleburg ihre Urkunde samt. Mit insgesamt 389 Sportabzeichen sind die Berleburger Realschüler der eindeutige Spitzenreiter bei den weiterführenden Schulen. Das Städtische Gymnasium Kreuztal belegt mit 185 Sportabzeichen und deiner Quote von 26,1 Prozent Platz zwei, vor dem Gymnasium Netphen mit 173 Sportabzeichen und einer Quote von 24,1 Prozent.

Mehr Preisgeld als Belohnung

Zur Ehrung der sportlichen Schulen machte sich ein Trio auf Tour durch den Landkreis – Peter Sziburies, Schulamtsleiter des Kreises Siegen-Wittgenstein, Sabrina Meinhardt, Spezialistin für Bewegungsberatung bei der AOK NordWest und Daniel Ruiz, Fachkraft für Kinder- und Jugendsportentwicklung beim Kreissportbund hatten neben einer Urkunde auch ein erhöhtes Preisgeld im Gepäck. Bekamen die Schulen in der Vergangenheit jeweils 100 Euro, so wurde die Summe nun auf 150 Euro und damit insgesamt 300 Euro pro Schule erhöht.

„Insbesondere freut es mich für die Kinder und Jugendlichen, die uns ihre Freude während unseres Besuches mit diversen sportlichen Vorführungen deutlich zum Ausdruck gebracht haben“, sagt Schulamtsleiter Peter Sziburies. „Durch Projekte, die Bewegung und Sport in der Kindheit und im Jugendalter fördern, werden die Grundsteine für eine gesündere Zukunft gelegt. Wir unterstützen daher die Schulen, die sich im besonderen Maße dafür engagieren und bedanken uns auch bei den Lehrkräften“, so Sabrina Meinhardt von der AOK Nordwest.

Daniel Ruiz freute sich vor allem, dass die Einschränkungen der letzten Jahre vorbei seien. „Sie sind deutlich spürbar und werden uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen, nicht zuletzt wegen fehlender Bewegungsräume und Sportfachkräfte. Aber das Engagement von den Übungsleitungen und Lehrkräften gibt Anlass zur Hoffnung, die sich auch in den wieder steigenden Sportabzeichen-Zahlen bemerkbar macht“, meint die Fachkraft der Sportjugend.

