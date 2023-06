Sport Siegen: Tim Luca Zimpel bleibt in der 4. Liga

Lippstadt. Der Dreis-Tiefenbacher hat nach dem Crash beim 1. FC Kaan-Marienborn einen neuen Verein gefunden.

Mit Tim Luca Zimpel bleibt ein weiterer Spieler aus dem aufgelösten Kader des 1. FC Kaan-Marienborn auch in der nächsten Saison in der Regionalliga West. Der 20-Jährige hat beim SV Lippstadt 08 unterschrieben. „Tim steht am Anfang seiner Karriere und bringt alles mit, um nach seinen ersten Erfahrungen in der Regionalliga den nächsten Schritt zu gehen. Er hat sich im Laufe der Rückrunde bei einer der Top-Mannschaften der Liga als Stammkraft durchgesetzt“, so Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann über den aus dem Siegerland stammenden Mittelfeldspieler.

Zimpel begann beim SV Dreis-Tiefenbach mit dem Kicken, machte 2011 die Sportfreunde Siegen auf sich aufmerksam. Es folgte 2015 der Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund. Nach weiteren vier Jahren zog es Zimpel zu Borussia Mönchengladbach, bei der in der U17- und U19-Bundesliga spielte. Im vergangenen Sommer dann der Sprung in den Seniorenbereich zum 1. FC Kaan-Marienborn unterschrieb.

