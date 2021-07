Spielplan 2021/22: Zum Start Heimspiele für Siegen und Kaan

Siegerland. Zum Saisonauftakt in der Fußball-Oberliga haben die Sportfreunde Siegen und der 1. FC Kaan-Marienborn Heimspiele. Das Derby steigt im November.

Am Montag ist der Spielplan der Fußball-Oberliga Westfalen für die Saison 2021/2022 veröffentlicht worden. Am 1. Spieltag am 29. August haben sowohl die Sportfreunde Siegen (gegen den TuS Haltern) als auch Ortsrivale 1. FC Kaan-Marienborn (gegen den ASC 09 Dortmund) Heimspiele. Der TuS Erndtebrück tritt bei der Hammer SpVg. an. Am zweiten Spieltag muss Siegen nach Erndtebrück, Kaan zur SG Finnentrop-Bamenohl. Das Siegener Stadtderby steigt am 7. November im Leimbachstadion. Ob es ein Rückspiel in der Herkules-Arena gibt, ist wegen der Teilung der Liga nach der einfachen Hinrunde offen. Nur wenn beide Mannschaften in einer „Hälfte“ spielen, dürfen sich die Fans auf einen zweiten Lokalkampf freuen.

TSV Weißtal startet in Olpe

Auch die Spielansetzungen 2021/2022 für die Landesliga 2 sind seit Montag bekannt. Der TSV Weißtal gastiert am 29. August gleich zum Nachbarschaftsderby bei der SpVg. Olpe. Der Gegner im ersten Heimspiel eine Woche später ist der SV Hüsten. Zum SiWi-Derby gegen den VfL Bad Berleburg kommt es erst am letzten Hinrundenspieltag. Am 6. Februar 2022 geben die Odebornstädter ihre Visitenkarte am Gernsdorfer Henneberg ab.

