Spieler des Monats: Nur Weller vor Lindskog Andersson

Ferndorf. Für Julius Lindskog Andersson, den Spielmacher des Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf, reichte es bei der Wahl der 2. Handball-Bundesliga zum „Spieler des Monats Februar“ dann doch „nur“ zum zweiten Platz im Kreis der vier nominierten Spieler - und das trotz seiner großartigen Leistungen in den fünf Februar-Partien.

Der Schwede erreichte nach der Facebook- und Online-Abstimmung mit 23,4 Prozent den zweiten Rang, ließ Christian Schäfer (SG BBM Bietigheim/18,7 Prozent) und Marian Orlowski (TuS N-Lübbecke/7,3 Prozent) hinter sich. Der klare Sieg ging an Niklas Weller vom HSV Hamburg. Der Kapitän der Hanseaten vereinigte 50,6 Prozent aller Stimmen auf sich. Ein klarer Sieg also für den Kapitän, der sich diese individuelle Auszeichnung damit zum zweiten Mal in dieser Saison sicherte, obwohl er nach dem Facebook-Voting sogar nur auf dem letzten Platz lag.

Die starken Leistungen des TuS Ferndorf spiegeln sich übrigens auch im März wider. In die „Top Seven“ des 24. Spieltages hat es nämlich Mattis Michel, der Ferndorfer Kreisläufer geschafft. Und das völlig verdient, denn der Blondschopf münzte seine sieben Chancen beim Sieg am Samstag in Krefeld in sieben schöne Tore um.