Spielausfälle: Von der Oberliga bis in die Kreisliga A

Siegen-Wittgenstein. Nicht nur Corona, auch das schlechte Wetter sorgt für weitere Spielabsagen im Fußball. So ist der Stand der Dinge.

Schlechtes Wetter und Corona – diese beide Komponenten sorgten für die Absage von einigen Fußballspielen auf vielen Ebenen. So musste viereinhalb Stunden vor dem Anpfiff die Oberliga-Partie der Sportfreunde Siegen gegen die TSG Sprockhövel abgesagt werden, weil sich die Stadt dann doch wegen der Wetterprognose mit anhaltenden Regenfällen dazu durchgerungen hatte, den Rasenplatz des Leimbachstadions erneut zu sperren. Bereits am vorigen Sonntag musste das Sportfreunde-Nachholspiel gegen die SG Wattenscheid 09 aus dem gleichen Grund gestrichen werden – allerdings war diese Begegnung bereits zwei Tage vor dem Spieltag abgesagt worden. Insgesamt konnten am ersten vollen Spieltag 2022 in der Oberliga Westfalen sechs der zehn Paarungen nicht absolviert werden.

In der Landesliga 2 konnte sich der TSV Weißtal zum SV Hüsten sparen. Weil am Samstag bekannt wurde, dass es den Reihen des Gegners mehrere positive Corona-Testungen gab, strich Staffelleiter Ernst Moos (Rinsdorf) die Partie. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Wegen kurzfristig aufgetretener Corona-Fällen wurde in der Bezirksliga 5 neben dem Spiel der SG Mudersbach/Brachbach beim TuS Plettenberg auch die Partie des FC Freier Grund beim VfR Rüblinghausen abgesagt. In der Staffel 4 traf dies auch das Spiel der Sportfreunde Birkelbach gegen den TuS GW Allagen zu.

In der Kreisliga A erwischte es die Begegnung des SV Germania Salchendorf II gegen die Sportfreunde Obersdorf/Rödgen. Sie ist für Donnerstag, 24. März, neu terminiert worden (19 Uhr).

