Der VfB Banfe II, im Foto mit Jannik Jüttner beim Torschuss, weiht mit einem Freundschaftsspiel gegen die Jugendspielgemeinschaft der Vereine im Stadtgebiet Bad Laasphe das neue Spielfeld in Banfe ein. Das Nachwuchsteam in den mintgrünen Trikots siegt am Ende mit 4:2.