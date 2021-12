So läuft der Saisonauftakt für Skilanglauf-Ass Jan Stölben

Goms. Beim ersten Alpencup der neuen Saison tritt Jan Stölben vom SK Wunderthausen in einem internationalen Feld gegen über 100 andere Läufer an.

Vergangenes Wochenende fand der erste Skilanglauf-Alpencup der neuen Wintersaison im schweizerischen Goms statt. Bei frostigen Bedingungen knapp unter dem Gefrierpunkt lief auch der ehemalige Winterberger Internatsschüler Jan Stölben vom SK Wunderthausen mit, der bei der Wahl zu den Sportlern des Jahres unserer Zeitung zu den Nominierten zählt, nachdem er im vergangenen Winter Zehnter bei den Junioren-Weltmeisterschaften wurde.

„Die ersten Wettkämpfe der Saison waren leider nicht das, was ich von mir erwartet habe“, schreibt Stölben im sozialen Netzwerk Instagram. Am Samstag trat er im Sprint in der freien Technik über 1,5 km gegen knapp hundert internationale Konkurrenten an. Dort überzeugte er bei starkem Schneefall aufgrund eines Sturzes mit Platz 49 und 16 Sekunden Rückstand zur Spitze nicht ganz.

Am Sonntag belegte der Sportler aus der Eifel beim 15-Kilometer-Massenstartrennen den 36. Platz, wobei der 68. Startplatz, mitten im Gedränge, zu Beginn nicht gerade ein Vorteil war. 38:38 Minuten bedeuteten 1:19 Minuten Rückstand zur Spitze. Auch hier schöpfte Stölben sein Potenzial nicht ganz aus, jedoch war für ihn die Spitze, die von den Franzosen dominiert wurde, nicht ganz so weit entfernt. Andreas Katz (SV Baiersbronn) stürzte im vorletzten Anstieg, nachdem ihm der spätere Sieger über den linken Ski gefahren war, wurde dennoch als bester Deutscher 14. und für den Weltcup in Davos nominiert.

Nun geht es nach Österreich

Der direkt unterhalb des Weltcups angesiedelte Alpencup, eine von weltweit neun Continental-Cup-Serien, wird am übernächsten Wochenende in St. Ulrich am Pillersee fortgeführt. Am kommenden Wochenende steht der erste Lauf zum Deutschlandpokal in Seefeld (Österreich) auf dem Programm.

