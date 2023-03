Abklatschen und weiter: Für den TuS Erndtebrück zählte im Pokal in erster Linie der Sieg, nicht das Wie. Matchwinner war Murat-Kaan Yazar (Zweiter von rechts), der in der Nachspiel das Siegtor markierte. Hier beglückwünscht er Ken Sugawara zum 2:1-Treffer. Mit dabei sind (von links ) Are Wolzenburg, Lars Schardt und Jan-Michael Moses.