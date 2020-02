Der TuS Erndtebrück wurde im Jahr 1895 gegründet, seither sind 125 Jahre vergangen – Grund genug für den Verein, dieses Jubiläum zu feiern. Am Samstagmittag lud der TuS-Vorstand nach einer Klausurtagung zur Pressekonferenz ein, um das Festprogramm vorzustellen. „Wir wollen alle Abteilungen einbinden“, eröffnete Harald Wittig die Präsentation.

Das Jubiläum solle durch ein buntes Programm gekennzeichnet sein, in das sich alle Sparten einbringen können. Dies ist auf den ersten Blick ganz gut gelungen. Der TuS hat dafür auch Partner von außerhalb des Vereins gewonnen.

Zum Wintersport vergangener Jahre gibt es im Heimatmuseum schon einige Exponate. Nun soll es auch zu den anderen Abteilungen im TuS eine Ausstellung geben. Foto: WP

Da ist zum einen der Heimatverein Erndtebrück, der mit seinem Heimatmuseum den richtigen Rahmen bieten kann, um die TuS-Historie museal aufzubereiten. Michael Schnell erläuterte die Grundzüge der Ausstellung am 19. April. Auch hier sollen sich alle Abteilungen und Sparten des Vereins wiederfinden. Einfach ist das beim Skisport, da das Museum bereits über eine umfangreiche Dauerausstellung dazu verfügt. Die anderen Sparten müssen aber noch Exponate liefern.

Exponate für Ausstellung gesucht

Michael Schnell hofft darauf, dass nicht nur aus dem Verein heraus, sondern auch aus der Bürgerschaft Erinnerungsstücke zur Verfügung gestellt werden. „Der TuS hat Erndtebrück mit geprägt. Dass da Interesse besteht, steht wohl außer Frage“, so Schnell.

Zur Jahreshauptversammlung lädt der Vorsitzende Harald Wittig für den 28. März ein. Dann wird auch eine Chronik zu den vergangenen 25 Jahren vorgestellt. Foto: Florian Runte

Ein besonderes Schaustück wird das Protokollbuch des Vorstands aus den 1960er Jahren sein. „Daraus wird deutlich, wie und warum sich einiges so entwickelt hat“, war sich Harald Wittig sicher. Die Kooperation mit anderen Vereinen sei dem TuS wichtig, daher habe man die Zusammenarbeit mit dem Heimatverein auch bewusst gesucht.

Zur Mitgliederversammlung soll die neue Vereinschronik vorgestellt werden, die auf die vergangenen 25 Jahre zurückblickt. Der Vorstand plant, das neue Buch gemeinsam mit den Chroniken zur 100-Jahr-Feier als Paket anzubieten.

Olaf Thon im Sommer 2018 bei „TuS Live“ am Pulverwald. In diesem Jahr kommt er wieder nach Erndtebrück und bringt die Traditionsmannschaft von Schalke 04 mit. Foto: WP

Genau so sieht es mit dem FC Schalke 04 aus. Im August steht ein Spiel der Ü40 des TuS gegen eine Traditionsauswahl des S04 an.

„Olaf Thon hat mir mit Blick auf unseren Kunstrasen gesagt, sie seien zu allen Schandtaten bereit“, erzählt Fußball-Abteilungsleiter Dirk Beitzel. Die Verabredung zum Spiel geht auf die Aktion „TuS live“ zurück, als Thon zu Gast am Pulverwald war. Damals wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Bedingung des Schalker war nur, dass die Gegenspieler nicht zu jung sein dürfen. Dies ist das geringste Problem.

Gemeinsam mit dem VfL Bochum führen die Erndtebrücker im Juni ein Fußballcamp am Pulverwald durch. Insgesamt stehen dazu bis zu 80 Plätze für Kinder und Jugendlich im Alter von fünf bis 15 Jahren zur Verfügung. Ganz bewusst will man nicht nur den Nachwuchs des TuS ansprechen, sondern alle fußballbegeisterten Kinder aus der Region. Buchbar ist das Camp über den VfL Bochum, der dafür einen Preis vom 99,48 Euro aufruft.

Festkommers der kurzen Art

Jugendkoordinator Martin Kelber berichtete von durchweg positiven Erfahrungen in solchen Camps. Er freue er sich schon auf die professionelle Arbeit am Pulverwald und den Erfolg, den diese den Kindern und Jugendlichen bescheren soll. Das Camp sei sein Geld wert, ist sich Kelber sicher.

Crosslauf anstelle eines Skilanglaufrennens – das gab es schon 2018 am Gickelsberg. Nun gibt es vermutlich eine Neuauflage. Foto: Florian Runte

Ganz offiziell wird es am 26. September mit einem Festkommers. Kurz soll er sein, wie die Erndtebrücker betonen – und dann in ein großes Jubiläumsfest übergehen – in Form eines Oktoberfests. „Da der Schützenverein in diesem Jahr mit seinem Oktoberfest eine Pause macht, wollen wir die Lücke an diesem Tag schließen.

Die Ski-Abteilung plant eigentlich einen Skilanglauf-Pokalrennen am 22. Februar, der aber wohl in einen Waldlauf im Sommer umgewandelt wird – zumindest machen die aktuellen Wetterprognosen für die kommenden beiden Wochen keine großen Hoffnung auf stabiles Wintersportwetter .

Die Leichtathleten werden eine 5x5-Kilometer-Staffel am 2. Mai, am Tag nach dem traditionellen Volkslauf, ausrichten. Die Schwimmer laden zum Nachtschwimmen ein und die Tischtennisabteilung richtet ein Mannschaftsturnier für die anderen Abteilungen aus.

Kreuztaler Blasorchester kommt

Den Auftakt aber macht das Jubiläumskonzert am 29. Februar in der evangelischen Kirche. Die Organisatoren um Hartmut Helmer haben dazu wieder das Blasorchester Stadt Kreuztal engagiert. Die Musiker waren schon mehrfach in Erndtebrück zu Gast und versprechen wieder ein musikalisches Highlight.