SKV-Nachwuchs turnt im Finale von Neu-Ulm

Vordere Reihe (von links): Trainer Shun Tomizawa, Hendrik Steen, Trainer Ralf Müller, Gabriel Kiess, Niels Krämer, Arne Heinz, Ruben Kupferoth, Trainer Andreas JurzoHintere Reihe (von links): Hektor Wilbrand, Ilias Gafurow. So treten die SKV-Jungs in Neu-Ulm an.