SKV: Für Philipp Herder rückt Olympia 2021 näher

Kienbaum/Dreis-Tiefenbach. Gab es noch einen kleinen Zweifel, so wurde er jetzt ausgeräumt: Philipp Herder, die unumstrittene Nummer eins des Kunstturn-Bundesligisten Siegerländer KV, ist offiziell für das elfköpfige Turnteam der deutschen Männer für die Olympischen Spielen 2021 in Tokio nominiert worden.

Beim Leistungstest am Olympia-Stützpunkt Kienbaum bestätigte Philipp Herder seine auch im Halbfinale der Deutschen-Turnliga gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau gezeigte gute Form. Mit 80,50 Punkten im Mehrkampf belegte der 28-Jährige den vierten Platz in der Gesamtwertung und gehört damit zum diesem erlesenen Kader, der sich die besten Chancen für eine Nominierung zu den olympischen Turnwettbewerben im nächsten Jahr ausrechnen darf.

Nur knapp hinter Nils Dunkel

Dabei wäre für den Berliner, seit nunmehr elf (!) Jahren die unumstrittene Führungsfigur im Team der Siegerländer ist, mit etwas Glück eine noch bessere Platzierung möglich gewesen. Der Abstand zum vor ihm liegenden Nils Dunkel (KTV Straubenhardt) betrug nur 0,05 Punkte, und an seinem stärksten Gerät, dem Barren, erhielt Philipp Herder nur 13,00 Punkte, verglichen mit den 14,20 Punkten im Bundesliga-Halbfinale eine Woche zuvor, so dass selbst ein Sieg im Bereich des möglichen lag. Trotzdem zeigte sich der sympathische Spitzenturner zufrieden mit seinem Wettkampf, der unter Corona-Bedingungen ausgetragen wurde.

Neue Elemente einstudieren

„Ich habe bis auf den Barren an allen anderen Geräten meine Leistungen aus dem Bundesliga-Halbfinale und damit auch die Vornominierung zum Olympiakader bestätigt. Jetzt freue ich mich noch auf das Liga-Finale – wenn es denn stattfindet – und werde dann das Training auf die kommende Saison abstellen“, sagte „Herdi“.

Der Sprung gehört zu den Lieblingsgeräten von Philipp Herder. Foto: Edwin Owen

Das heißt für ihn aber nicht unbedingt kürzer zu treten, aber mehr Wert auf Grundlagen und vielleicht auch das eine oder andere neue Element zu legen, damit er im Hinblick auf die endgültige Olympianominierung sein Programm noch einmal gezielt aufstocken kann. Denn auf das Erreichen international wettbewerbsfähiger Schwierigkeitswerte legt der neue Trainer Valeri Belenki, Olympiasieger in Barcelona, besonderen Wert.

Sissakis rückt in den Perspektivkader

In dieser Hinsicht hat Philipp Herder gute Karten: Mit 33,2 Punkten erreichte er nach Lukas Dauser (KTV Straubenhardt), der auf 33,4 Zähler kam, den zweithöchsten Wert, noch vor Andreas Toba (TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau), dem ein Ausgangswert von 32,0 Punkten zu einer Gesamtnote von 81,600 und dem Gesamtsieg reichten.

Toba vor Dauser Den Leistungstest in Kienbaum entschied Andreas Toba mit 81,600 Punkten vor Lukas Dauser (81,250) und dem ehemaligen SKV-Turner Nils Dunkel (80,550) für sich. Hinter dem SKV-Aushängeschild Philipp Herder (80,500) platzierten sich Nick Klessing (79,250), Mika-Tom Säfken (78,700), Andreas Bretschneider (78,600), Leonard Prügel (78,450), Glenn Trebing (78,150) und Karim Rida (77,750).

Für den zweiten Teilnehmer am Leistungstest aus SKV-Reihen, Dario Sissakis, stand dieser Wettbewerb dagegen unter keinen guten Vorzeichen. In den drei Bundesligawettkämpfen, an denen er teilnehmen konnte, hatte der 22-jährige Berliner eine klare Weiterentwicklung in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, war auch Top-Scorer in der Vorrundengruppe der Siegerländer geworden. Aber schon im Vorfeld zum Halbfinale hatten sich bei ihm Schulterprobleme eingestellt, die letztlich auch eine Teilnahme am Halbfinale verhinderten.

Dario Sissakis musste wegen Schulterschmerzen auf seine Ringe- und Reckübungen verzichten. Foto: Edwin Owen

In Kienbaum ging er zwar an den Start, musste aber mit den Ringen und dem Reck die Geräte auslassen, bei denen die Schultergelenke eines Turners besonders stark beansprucht werden. Auch am Seitpferd und am Barren kam er nicht an die in der Liga gezeigten Leistungen heran. Dafür erzielte er mit 14,40 Punkten aber die höchste Wertung aller Teilnehmer am Boden und qualifizierte sich für den Perspektivkader 2021.