SKV-Athlet Moritz Müller ist ein „Maisschäler“

Dreis-Tiefenbach/Lincoln. Wer erinnert sich nicht an die großartigen Auftritte der US-College-Turner Alex Bubnov und Matt Felleman für die Siegerländer Kunstturn-Vereinigung (SKV) im Aufstiegsjahr 2015? Oder an Kanji Oyama, der die Herzen der Siegerländer Turnfans eine Saison später eroberte? Zu allen bestehen noch immer persönliche Kontakte. Im vergangenen Jahr besuchte der Trupbacher Daniel Uhlig für drei Monate Alex Bubnov und legte unter seiner Trainingsleitung u.a. die Basis für seine Rekonvaleszenz nach der schweren Knieverletzung aus dem Jahr 2018.

Hoher Stellenwert in den USA

Nun ist ein SKV-Turner den umgekehrten Weg gegangen: Bereits seit August ist der 21-jährige Moritz Müller als „College Athlete“ Turner bei den Nebraska Huskers, einer der renommiertesten Männer-Turnmannschaften im amerikanischen NCAA-System. Heimat der „Huskers“ ist Lincoln, die Hauptstadt des Bundesstaates Nebraska im mittleren Westen, der mit 200.000 Quadratkilometern mehr als halb so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, mit 1,8 Millionen Einwohnern aber dünn besiedelt und hauptsächlich bekannt ist als eine der Kornkammern Amerikas. Daher auch der Name aller Sportmannschaften der Universität von Nebraska: Huskers ist die Kurzform von „Cornhuskers“ – auf Deutsch „Maisschäler“.

Moritz Müller (vorne links) mit einem Teil der Männer-Turnmannschaft der Nebraska Huskers. Foto: privat

Um die Bedeutung des in der NCAA (National Collegiate Athletic Association) organisierten Universitätssports einordnen zu können, ein paar Zahlen: Mehr als 1100 Universitäten und Colleges gehören der NCAA an, die von ihr organisierten über 100 Meisterschaftsligen betreffen 40 olympische und nicht-olympische Sportarten.

Im Schatten der Ballsportarten

Die großen Ballsportarten wie American Football, Basketball und Baseball oder auch Eishockey werden im NCAA-System als reine Profiligen betrieben – mit für deutsche Verhältnisse unvorstellbar hohen Einnahmen beispielsweise aus den Fernsehrechten.

Allein im American Football zahlen die Fernsehanstalten rund acht Milliarden US-Dollar jährlich an die NCAA, die für die Verteilung dieser Gelder an die angeschlossenen Universitäten zuständig ist. Eine der Bedingungen: Die Universität muss entsprechende Aktivitäten im „Amateurbereich“ nachweisen. Darunter fällt dann auch das Turnen.

Das führt dann nicht nur dazu, dass die Trainingsvoraussetzungen der College-Turner exzellent sind, zum Trainerstab von Moritz Müller in Nebraska zählt zum Beispiel. Jim Hartung, Olympiasieger von 1984 bei den Spielen in Los Angeles. Vor allem erhalten sie auch Stipendien, mit denen die in den USA sehr hohen jährlichen Studiengebühren und die Lebenshaltungskosten abgedeckt werden können. Im Gegenzug achtet das College darauf, dass die Turner auch wirklich studieren – Moritz Müller im Fach „Economics“, mindestens mit dem Bachelorabschluss in vier Jahren.

Zurzeit der einzige Deutsche

Moritz Müller. Foto: privat

Natürlich nehmen die dem NCAA-System angeschlossenen Colleges – im männlichen Kunstturnen sind dies 16 – nicht jeden Turner, sondern man muss sich bewerben, mit entsprechenden Referenzen und Leistungsnachweisen im sportlichen und schulischen Bereich. Der Anteil der ausländischen Turner ist gering. Zurzeit ist Moritz Müller der einzige deutsche Turner mit NCAA-Vertrag.

Vor ihm war der Berliner Thao Hoang (früher KTV Obere Lahn) diesen Weg gegangen, ebenso ehemalige Nationalturnerinnen wie zuletzt Pauline Tratz (Karlsruhe), die dem Spitzenteam der Los Angeles „Bruins“ angehört. Wurde man aufgenommen, ist man zunächst „Freshman“, dann „Junior“, danach „Sophomore“ und zuletzt „Senior“.

Terminpläne abstimmen

Bis dahin ist es für Moritz Müller noch ein langer Weg. „Ich bin beeindruckt vom Training in einer Gruppe von rund 20 Turnern auf hohem Leistungsniveau und den sportlichen Zielsetzungen der Nebraska Huskers“, erzählt Moritz Müller. In der vergangenen Saison wurde sein Team Meisterschaftsdritter.

Und wie sieht es für Moritz Müller mit weiteren Einsätzen für die SKV in der Bundesliga aus? Nachdem er in der Saison 2019 keinen Wettkampf bestritten hat, hängt es 2020 von den Terminplänen auf beiden Seiten ab. Fakt ist, dass der Spezialist für Boden, Ringe und Sprung Mitglied im SKV-Team bleibt, und auch Vater Ralf Müller wird mit seinen langjährigen Erfahrungen als aktiver Turner, Trainer und Betreuer der SKV in der Bundesliga wie schon 2019 zur Verfügung stehen.