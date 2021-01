Skilanglauf: Infos eingestellt, aber es wird weiter gespurt

Sauerland/Wittgenstein Für Langlauf gibt es inzwischen mehr Möglichkeiten. Warum die Nordicsport-Arena das Spuren der Loipen weiterhin für vertretbar hält.

Der Ansturm von Tagestouristen auf die Skihänge bei Winterberg ist wegen seiner unschönen Nebenwirkungen und der lauten medialen Begleitmusik inzwischen zum Politikum geworden. Darauf hat nun auch die Nordicsport-Arena Sauerland reagiert, sie stellt auf ihrer Homepage (wintersport-arena.de) ihre Infos zum Loipenstatus für Skilanglauf-Interessierte ein, nachdem die Loipen schon zuvor nicht wie üblich über die sozialen Medien der Stammvereine beworben worden waren. Auch die Webcams, etwa die an der Skihütte des SK Wunderthausen an der Pastorenwiese, sind vorläufig abgeschaltet. „Darauf haben sich die angeschlossenen Vereine verständigt“, gibt Detlef Buchwald, Vorsitzender des SC Girkhausen, Auskunft. Zugleich betont er, dass aber weiter gespurt werden soll, sofern es Sinn macht. Was in den vergangenen vier Tagen nicht der Fall war. „Da hatten wir Nässe von unten. Da hätten wir die Spur mehr kaputt gemacht als sie zu verbessern.“

Neuschnee sorgt für Entzerrung der Situation

Die Argumente für den Einsatz der Spurgeräte trotz der Situation in Winterberg sind die gleichen, die schon vor einer Woche angeführt wurden. Obwohl die Parkplätze gut gefüllt sind, kann von chaotischen Zuständen keine Rede sein, weil sich die Läufer auf kilometerlange Loipennetzwerke verteilen. Zudem ist ihre Zahl ohnehin begrenzt, weil der Durchschnittsdeutsche keine entsprechenden Ski hat. Staus oder an der Straße parkende Autos wurden an den Skilanglaufzentren in den vergangenen Tagen nicht beobachtet. „Es ist verantwortbar, so wie es jetzt ist“, sagt Stefan Küpper, Vorsitzender der Nordicsport-Arena. „In Sachen Kontakte gibt es keine Probleme. Wir beobachten das durchaus genau. Die Leute gehen sich aus dem Weg und benehmen sich. In der Regel sind es sowieso gesundheitsbewusste Menschen, die hier unterwegs sind.“

Und: Auch ohne den Einsatz der Maschinenschlitten kommen die Sportler, was selbstgelaufene Spuren auf den Höhen belegen. Mit einer maschinell gezogenen Spur ist aber zumindest die Sturz- und Verletzungsgefahr geringer. „Auch für den Schutz des Wildes ist es besser, wenn die Leute auf den gewohnten Wegen unterwegs sind, als wenn sie überall kreuz und quer unterwegs sind“, sagt Küpper. Unverändert gilt, dass Skihütten geschlossen sind und keine Infrastruktur, etwa Toiletten oder Skiverleihe, zur Verfügung gestellt wird.

Für eine Entzerrung sorgt neben dem Pisten-Betretungsverbot der Stadt Winterberg übrigens die inzwischen verbesserte Schneesituation. Wer etwas anderes als die Schleifen zwischen Girkhausen und dem Albrechtsplatz sowie bei Wunderthausen/Hallenberg sehen will, kann jetzt beispielsweise nach Erndtebrück ausweichen, wo auf den Gickelsberg-Wiesen der Schnee für Langlauf in der Skating-Technik gewalzt ist. Auch der Langlauf- und Biathlonclub Banfetal hat seinen Motorschlitten in Bewegung gesetzt und seine Wiesenloipen auf dem Sohl gespurt, hier auch für klassische Technik. Eine etwa 3 Kilometer lange Runde steht oberhalb von Fischelbach zur Verfügung. „Im Wald sind auch schon welche gelaufen, aber dort waren wir nicht mit unserem Gerät“, sagt Sören Weil vom LBC. „Dort wird noch Holz abgefahren, deshalb ist es das etwas schwierig.“

Knülle-Loipe am Rhein-Weser-Turm ist präpariert

Schlechter sieht es im Siegerland aus. Auf der Haincher Höhe und bei Walpersdorf liegen fünf bis zehn Zentimeter Schnee, zu wenig für eine gute Spur. Ähnlich sieht es bei Lützel aus, wo auch etwa zehn Zentimeter gefallen sind. „Nachdem das halbe Siegerland hier war, ist es noch etwas weniger“, sagt Helmut Treude vom SV Lützel, der angesichts des hohen Spaziergänger-Aufkommens ohnehin Zweifel hat, dass das Ziehen einer Loipe aktuell viel Sinn hätte. Auch der SC Rückershausen in Wittgenstein hat bislang wegen der geringen Schneeauflage sowie Feuchtigkeit „von unten“ von Arbeiten an seiner Wiesenloipe sowie der Spur an der Birkenhecke abgesehen.

Und im Kreis Olpe? An der Hohen Bracht gibt es bislang keine Spur, weil die Wege nach Forstarbeiten nicht gerade in „Bestform“ sind und der Schuppen mit dem Spurgerät in den vergangenen Tagen meist zugeparkt war. Dafür kann am Rhein-Weser-Turm die Knülle-Loipe (3,2 Kilometer) genutzt werden. Zwischen der Nordhelle und dem Sportplatz Weltringhausen ist vom Förderverein Ebbekammloipe der Bärlappweg auf rund 4 Kilometern gespurt, der bei aktuell eisigen Bedingungen aber etwas Können erfordert. Zudem sind viele Wanderer unterwegs.

Im Hochsauerland waren schon im alten Jahr die Reetsbergspuren bei Küstelberg sowie Loipen bei Lenneplätze und an der Niedersfelder Hochheide gespurt. Im Stadtgebiet Winterberg soll aber, abweichend von den Nordischen Skizentren in Wittgenstein und anderen Kommunen, wegen der angespannten Situation vorläufig auch das Spuren eingestellt werden.

Wetterprognose: Ski Nordisch gut

Allgemein sieht es für die Freunde des Nordischen Skisports gut aus. Für die kommenden Tage sind beständig kalte Temperaturen sowie kleine Mengen Neuschnee gemeldet. Angesichts des gewachsenen Angebots, Schnee auch in tieferen Lagen sowie mit dem Ende der „Heiligen Tage“ wird ab Montag allgemein ein deutliches Abflauen des Stroms an Tagestouristen erwartet.