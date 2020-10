Silvesterlauf an der Obernau nur in virtueller Form

Siegerland. Anfang Juni waren die Organisatoren der CVJM Siegen SG noch optimistisch, den traditionellen Silvesterlauf an der Obernautalsperre in gewohnter Art und Weise durchführen zu können. Die Infiziertenzahlen in der Corona-Pandemie waren rückläufig, weitere Lockerungen auch für Sportveranstaltungen zu erwarten. Doch dann kam bekanntlich alles anders. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes vom 31. August 2020 sagt klar: „Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind mindestens bis zum 31. Dezember 2020 untersagt“. Auch Rückfragen seitens der Organisatoren beim Ordnungsamt der Stadt Netphen und dem Kreisgesundheitsamt in Siegen brachten das Ergebnis: Keine Chance.

„Als ausrichtender Verein tragen wir als CVJM Siegen SG die Verantwortung für Läuferinnen und Läufer, Walkerinnen und Walker, Kinder und Jugendliche und auch für unser Helferteam und die Zuschauer. Somit wird der nächste Silvesterlauf in gewohnter Art voraussichtlich erst wieder am 31.12.2021 stattfinden. Das Organisationsteam hat daraufhin entschieden, den 42. Silvesterlauf in diesem Jahr aber trotzdem als virtuellen Lauf durchzuführen“, so Uwe Runkel aus dem Arbeitskreis Silvesterlauf.

Konzept bereits genehmigt

Dazu wurde den zuständigen Ämtern ein Konzept vorgelegt, das inzwischen auf Basis der derzeitigen Pandemielage im Kreisgebiet genehmigt wurde. Am Montag, 28. Dezember, wird die Strecke an der Obernautalsperre frühmorgens von Mitarbeitern des CVJM Siegen SG markiert. Bis Silvester hat dann jede Starterin/jeder Starter die Möglichkeit, die Zehn-Kilometer-Strecke zu absolvieren. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online. Dabei ist es möglich, auch eine personifizierte Startnummer auszudrucken. Nach dem Lauf kann die Zeit selbst eingegeben und auch eine Urkunde ausgedruckt werden. Umkleidemöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung, und auch auf die offizielle Siegerehrung wird verzichtet.

Eine Startgebühr wird nicht erhoben, stattdessen wird um eine Spende für das Projekt Utho Ngathi (www.uthongathi.org) gebeten, das sich um Menschen mit Behinderung in den ländlichen Gebieten Südafrikas kümmert. Seitens des CVJM Siegen SG bestehen seit vielen Jahren Beziehungen dorthin. Ab Anfang Dezember ist die Ausschreibung online und sind Anmeldungen möglich.

Weitere Informationen auch unter cvjm-silvesterlauf@t-online.de.