Siegerländer KV: Turner sind bereit für das Liga-Halbfinale

Dreis-Tiefenbach. Die Deutschen Meisterschaften und der Deutschlandpokal des Turn-Nachwuchses hat in Schwäbisch Gmünd stattgefunden (wir berichten noch), und auch den Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen am kommenden Wochenende in Düsseldorf steht – wenn auch ohne Zuschauer – nichts im Weg. Doch was wird aus der Bundesliga-Saison 2020 in der Deutschen Turn-Liga?

Einstufung als Profi-Liga?

Diese Frage treibt die Verantwortlichen der Siegerländer Kunstturn-Vereinigung (SKV) um, denn die SKV hat sich als Erster der Vorrundengruppe A für das Halbfinale qualifiziert. Das ist für Samstag, 21. November, beim TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau geplant. Im Parallelduell stehen sich die KTV Straubenhardt und die TG Saar gegenüber. Und dem Halbfinale soll am Samstag, 5. Dezember, auch noch der DTL-Finaltag in Ludwigsburg folgen.

Der Brite Courtney Tulloch ist Kunstturn-Profi. Er trainiert zurzeit am Leistungsstützpunkt in Maidstone (Grafschaft Kent). Foto: Edwin Owen

Die Entscheidung, ob diese Abschlusswettkämpfe durchgeführt werden, liegt in der Macht des DTL-Präsidiums. Die DTL werde nach den seit dem 2. November geltenden Beschlüssen der Regierungschefs von Bund und Ländern prüfen, ob der Ligabetrieb nach dem angekündigten Lockdown aufrecht erhalten werden solle. In dem Konzept zur Eindämmung des Coronavirus seien weitreichende Beschränkungen für den Amateursport verankert, die eine Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebs bei den meisten Clubs in den Ligen der DTL als zweifelhaft erscheinen lassen würden. „Wir versuchen uns daher so schnell wie möglich einen Überblick über die geltenden Verordnungen zu verschaffen. Danach wird sich das Präsidium beraten und in Abstimmung mit den Abteilungen zeitnah eine Entscheidung herbeiführen, ob ein Festhalten am Ligabetrieb in 2020 noch sinnvoll ist“, sagte Präsident Jens-Uwe Kunze. Die DTL habe verstanden, dass es für viele Vereine wichtig sei, schnell Klarheit zu bekommen.

Geht es nach dem Willen und Wunsch des SKV-Vorstandes, wird die Saison wie geplant fortgesetzt. „Der Deutsche Olympische Sportbund und auch wir sehen uns als Profisport, weil das Gros der Turner in Leistungsstützpunkten trainiert“, so Präsident Reimund Spies. Dies schließt auch die beiden ausländischen Spitzenkräfte Courtney Tulloch (Großbritannien) und Saso Bertoncelj (Slowenien), die nach der Rückkehr in ihre Heimatländer im Anschluss an den letzten SKV-Wettkampf gegen Cottbus an ihren Standorten weiter trainieren.

Leistungszentrum ist geöffnet

Philipp Herder und Dario Sissakis halten sich am Bundesstützpunkt in Berlin fit, Fabian Lotz in Wetzlar und auch die heimischen Bundesligaturner Daniel Uhlig, Nico Ermert, Sebastian Bock, Mattis Eckstein und Andreas Jurzo können täglich trainieren, weil Dreis-Tiefenbach ein Landesstützpunkt ist. „Die neue NRW-Schutzverordnung erlaubt dies ausdrücklich“, so Spies.

Ob sich das Training aber letztlich lohnt, sprich sich alle auf den 21. November fokussieren dürfen, steht auf einem anderen Blatt.