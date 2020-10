Siegerländer KV: So hat das Konzept funktioniert

Dreis-Tiefenbach. Es hätte so schön sein können: 800 Turnfans in der frisch renovierten Sporthalle Stählerwiese in Kreuztal jubeln den Kunstturnern der Siegerländer KV (SKV) zu, feiern sie für ihren Sensationssieg gegen den siebenfachen Deutschen Meister KTV Straubenhardt mit stehenden Ovationen.

Barrenübung vor vertäfelter Hallenwand statt vor einer Wand aus Zuschauern! Damit geht Daniel Uhlig sehr gut um – zumindest am Samstag gegen die KTV Straubenhardt. Der Trupbacher zeigt einen prima Wettkampf und holt sechs Scorepunkte gegen den Deutschen Meister. Foto: Edwin Owen

Die Stimmung hätte an die Bundesliga-Wettkämpfe der vergangenen Jahre erinnert, als die SKV in jener Halle vor großer Kulisse gegen die KTV Obere Lahn oder den SC Cottbus die Zuschauer von den Sitzen riss. In Corona-Zeiten ist dies nicht denk -und darstellbar, ist alles anders. Die SKV ist mit ihren Heimwettkämpfen ins Leistungszentrum nach Dreis-Tiefenbach umgezogen. Die Erstliga-Premiere dort war nicht nur aus sportlicher Sicht – Straubenhardt wurde unerwartet mit 35:30 bezwungen – eine durchaus gelungene. Dennoch stellen sich danach mehrere Fragen.

Haben das eigene und das DTL-Schutzkonzept funktioniert? Ja. Der SKV kam zugute, dass sie bereits für die Wiedereröffnung des Zentrums nach der Corona-Pause im August einen entsprechenden Hygieneplan hatte erarbeiten und umsetzen müssen, um das Training zu gewährleisten. „Davon haben wir profitiert“, sagte Reimund Spies.

Gerätepark „steht“ Der Verbleib im Leistungszentrum in Dreis-Tiefenbach hat für die Siegerländer KV einen logistischen Vorteil. Die dort aufgebauten und für den Erstliga-Wettkampf optimierten Trainingsgeräte können an Ort und Stelle bleiben, so dass ein zeit- und personalaufwendiger Aufbau für den Wettkampf gegen Frankfurt nicht notwendig ist.

Die Sportler mussten vorab einen vierseitigen, von der DTL erstellten Fragebogen ausfüllen und sich beim Zutritt in die Halle einer Fiebermessung unterziehen. Die Halle selbst war vorab durchlüftet und in mehrere Zonen eingeteilt worden. Zudem bestand – abgesehen von den Turner bei ihren Übungen – für alle eine permanente Maskenpflicht und standen mehrere Desinfektionsspender zur Verfügung.

Was gibt es zu verbessern? Bis auf eine Optimierung des Ablaufs bei der Fiebermessung der Sportler und des Funktionsteams am Halleneingang sehen die SKV-Verantwortlichen keine Veranlassung, für den nächsten Heimwettkampf am Samstag gegen Eintracht Frankfurt Veränderungen vorzunehmen. Spies und Co. dürften jedoch an alle den eindringlichen Appell richten, sich an die Maskenpflicht zu halten. „Da gab es bei den Straubenhardtern doch einige Defizite“, so Präsident Reimund Spies.

Wie kam der Livestream an? Nach ersten Erkenntnissen war die Live-Übertragung auf sportdeutschland.tv ein voller Erfolg. „Es gibt zwar noch keine konkreten Ergebnisse, aber die Zugriffszahlen sollen sehr hoch gewesen sein. Dies gilt auch für unseren Facebook-Account“, so Reimund Spies. Weil keine Zuschauer in die Halle durften, hatten sich die SKVer entschlossen, erstmals einen Livestream auf dem Sportkanal anzubieten.

„Wir wollten den Turnfans, aber auch unseren Förderern diese Plattform bieten“, so Reimund Spies. Es waren zwei Kameras im Einsatz, es wurden sogar Zeitlupen von den Übungen angeboten. Kommentiert wurde das Geschehen von zwei Experten: Dem ehemaligen SKV-Spitzenturner Sebastian Spies und Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen, persönlicher Betreuer von SKV-Athlet Fabian Lotz.

Sind gegen Eintracht Frankfurt Zuschauer zugelassen? Nein. Das Schutzkonzept gilt für alle SKV-Heimwettkämpfe in dieser Saison, also auch für den anstehenden gegen den Aufsteiger. Und: Weil für die Geräte in der 1. Liga mehr Platz benötigt wird, bleibt für eine Bestuhlung so gut wie kein Raum.

Die Turnfans in der Region müssen also auf die Saison 2021 vertröstet werden – in der Hoffnung, dass die Schutzmaßnahmen dann gelockert oder ganz abgeschafft werden können und die SKV wieder in eine große Sporthalle umziehen möchte.