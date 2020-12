Siegerländer KV: SKV verliert zwei ihrer Leistungsträger

Dreis-Tiefenbach. Der Freude über den dritten Platz der Saison 2020 ist bei der Siegerländer pure Ernüchterung gewichen. Es gibt zwei Hiobsbotschaften.

Der erfreulichen Nachricht von der Deutschen Turn-Liga (DTL) über Abschlussplatz drei in der Bundesliga-Saison 2020 ist bei der Siegerländer KV schon wenig später die pure Ernüchterung gewichen. Mit den Berlinern Dario Sissakis und Philipp Herder verliert die SKV nämlich zum Jahresende zwei absolute Leistungsträger ihrer Bundesliga-Mannschaft. SKV-Präsident Reimund Spies bestätigte die Meldung. Herder schließt sich dem TuS Vinnhorst an, Sissakis wechselt zur KTV Straubenhardt.

Ein Muster an Beständigkeit

Vor allem der Weggang Philipp Herders kommt durchaus überraschend, denn der Mehrkämpfer war zehn Jahre lang das "Gesicht" der SKV. Der 28-Jährige turnte sich in die Herzen vieler Turnfans in der Region, war ein Muster an Beständigkeit, steuerte ungezählte Scorepunkte bei und stand immer treu zur SKV, obwohl er vor allem in den vergangenen Jahren auch auf nationaler und internationaler Ebene viele Wettkampfverpflichtungen hatte. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro war "Herdi" Ersatzturner, bei den kommenden Spielen 2021 in Tokio hofft er im Herbst seiner Turnkarriere nun auf eine Nominierung. "Ich habe mich bei der SKV sehr wohl gefühlt, weil es immer harmonisch war und sich der Verein immer um mich gekümmert hat", blickt der Berliner voller positiver Gefühle auf seine SKV-Ära zurück.

Auch Dauser und Dunkel nach Vinnhorst

"Vinnhorst hat mich schon vor drei Jahren angesprochen. Damals habe ich mich aber für einen Verbleib bei der SKV entschieden. Vor ein paar Wochen hat sich Vinnhorst dann wieder bei mir gemeldet. Ich habe mich dann zu dem Wechsel durchgerungen, weil ich mit 28 noch mal etwas anderes machen will und in den zwei, drei Jahren, in denen ich noch auf diesem Niveau turnen kann Deutscher Meister werden will", sagte Philipp Herder auf Nachfrage.

Die Niedersachsen planen einen personellen Rundumschlag und haben neben Herder bereits Nils Dunkel (aus Straubenhardt) und mit Lukas Dauser (vom aktuellen Deutschen Meister TG Saar) einen der besten deutschen Mehrkämpfer und Barrenspezialist verpflichtet. Ein Großsponsor will rund 300.000 Euro in die Bundesliga-Mannschaft 2021 investieren, um erstmals den DM-Titel in die Nähe von Hannover zu holen. Weiterer privater Vorteil für Philipp Herder: Seine Freundin wohnt in Hannover und dessen Bruder turnt auch beim TuS Vinnhorst.

Deutscher Markt fast leer

Die Lücke, die Dunkel in Straubenhardt reißt, soll nach dem Plan des mehrfachen Deutschen Meisters Dario Sissakis füllen. Der 22-Jährige, ein Zögling des ehemaligen SKV-Trainers Sascha Münker am Bundesleistungszentrum in Berlin, verlässt die Siegerländer damit nach zwei Jahren Richtung Süddeutschland. Er hat in dieser Saison einige Schritte nach vorne gemacht und war der punktbeste Turner aller vier Bundesliga-Mannschaften der Gruppe A.

"Seine sehr positive Entwicklung hat er sicher auch uns zu verdanken", so Reimund Spies, der zusammen mit der sportlichen Leitung nun das Problem lösen muss, für Herder und Sissakis adäquate Ersatzturner zu finden, um auch 2021 eine konkurrenzfähige Mannschaft zu haben. Allerdings ist der Kandidatenkreis an deutschen Turnern sehr klein, weil der in diesem Jahr besonders stark in Bewegung geratene "Markt" schon jetzt nahezu leergefegt ist.