Siegerländer KV: Niels Krämer ragt aus Mannschaft heraus

Um ihren Nachwuchs muss sich die Siegerländer KV keine Sorgen machen. Dies zeigte sich beim Bundesliga-Finale in Neu-Ulm.

Neu-Ulm. Der Nachwuchs der Siegerländer Kunstturn-Vereinigung hat beim Finale der Deutschen Turnliga in der Ratiopharm-Arena von Neu-Ulm mit einer guten Leistung für einen versöhnlichen Abschluss eines langen und kräfteraubenden Turnjahres gesorgt. Im Wettstreit mit den überwiegend aus den Bundesstützpunkten kommenden Nachwuchsmannschaften belegten die SKV-Junioren einen guten fünften Platz. Der Rückstand zur TG Saar auf Platz vier betrug nur einen Zehntelpunkt.

Ohne Leistungsträger Arne Heinz

Zudem konnte der in den Vorrundenwettkämpfen beste SKV-er, Arne Heinz vom Kooperationsstützpunkt in Wetzlar, wegen einer schweren Knieverletzung nicht teilnehmen. „Mit Arne hätten wir in den Medaillenkampf eingreifen können, aber er ist durch die drei anderen Turner in der älteren Jahrgangsgruppe, Niels Krämer, Gabriel Kiess und Hendrik Steen, sehr gut ersetzt wurde“, so Präsident Reimund Spies.

Vor allem Niels Krämer überzeugte. „Niels hat sich im Lauf des Jahres von Wettkampf zu Wettkampf verbessert, gegenüber dem Deutschland-Pokal von vor einem Monat um mehr als sechs Punkte, wobei noch berücksichtigt werden muss, dass in der Nachwuchsbundesliga die internationalen Wertungsvorschriften gelten, während es bei Wettkämpfen des Deutschen Turnerbundes noch Erleichterungen gibt“, klärte SKV-Vorstandsmitglied Horst-Walter Eckhardt auf. Vor allem mit der Stabilität der Übungen des 15-Jährigen von der TG „Friesen“ Klafeld-Geisweid waren die Trainer sehr zufrieden, leistete sich Krämer in 24 Übungen doch nur einen Fehler. „In Neu-Ulm konnten alle noch mal die beeindruckende Atmosphäre aufnehmen, das allein war ein einmaliges Erlebnis. Jetzt kommt die Zeit, in der wir wieder die Energiespeicher füllen und uns auf das nächste Jahr vorbereiten können“, so SKV-Trainer Andreas Jurzo.

Apropos nächstes Jahr: Die Aufgaben der jungen SKV Nachwuchsturner werden nicht weniger. Die Mannschaft kann in unveränderter Zusammenstellung noch eine weitere Saison in der Bundesliga starten, einige von ihnen sollen behutsam an die Senioren-Mannschaft, die 2023 in der 2. Liga starten wird, herangeführt werden.