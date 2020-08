Siegener A-Ligisten im Porträt

Diesen Zweikampf zwischen Markus Müller (schwarzes Trikot) und Tim Fesser (weißes Trikot) wird es in der kommenden Saison nicht geben. Während Markus Müller mit der SG Siegen-Giersberg in der A-Liga angreifen will, trägt Tim Fesser nun das Trikot des SuS Niederschelden.