Siegen und das „Einmaleins des Fußballs“

Siegen. Siegener Mentalitäts-Fußball gegen die Oberliga-Spitzenmannschaft aus Wattenscheid. So kam das 1:1 im Leimbachstadion zustande.

Es war rein fußballerisch sicherlich kein schönes Spiel, aber es war spannend, intensiv und abwechslungsreich. Und es hatte keinen Sieger. Das im dritten Versuch auf schwer bespielbarem Rasen zustande gekommene Oberliga-Duell der Siegener Sportfreunde mit dem Rangdritten SG Wattenscheid 09 endete 1:1 (0:0). Etwas glücklich aus Sicht der Mannen von Siegens Coach Tobias Cramer, wegen der erneut an den Tag gelegten Mentalität aber gewiss nicht unverdient.

„Ein ganz wichtiger Punkt für uns“, bilanzierte am Ende Tobias Cramer zudem, „der uns ein gutes Gefühl gibt für Donnerstag gegen die TSG Sprockhövel.“ Und überhaupt, so noch einmal der Trainer, könne diese Woche richtungsweisend werden für die Sportfreunde „im Hinblick auf unser Ziel, das Erreichen der Meisterrunde.“ Denn neben Sprockhövel, dem direkten Konkurrenten um Platz zehn, geht es am Sonntag nach Hamm. Cramer: „Und wenn wir diese Spiele heil überstehen, ist das schon mehr als eine Vorentscheidung zu unseren Gunsten.“

Die Samstag-Partie gegen die starken Wattenscheider heil überstehen zu können, damit war nicht unbedingt zu rechnen und nach dem Spielverlauf auch lange Zeit nicht zu erwarten. Denn die Gäste erarbeiteten sich gegen die unermüdlich rackernde Siegener Defensivabteilung in diesen 90 Minuten ein deutliches Chancenplus.

Tobias Filipzik verrichtet auf ungewohnter Position ganze Arbeit, wie hier gegen Emre Yesilova. Foto: Rene Traut

Auf ungewohnter Position fand sich am Samstag Tobias Filipzik wieder. Als etatmäßiger Innenverteidiger rückte der Feudinger auf die rechte Seite, wo er es mit den starken, ständig rochierenden Mittelfeldakteuren Emre Yesilova und Umut Yildiz zu tun bekam. Die laufintensive Aufgabe führte in der Schlussphase zu Krämpfen bei Filipzik, der sich aufrieb und so kaum seine Kopfballstärke bei eigenen Standards einbringen konnte.

Wattenscheider Einschuss-Möglichkeiten gab es vor allem für Felix Casalino. Die Speerspitze aus der Lohrheide war vor dem Wechsel, drei-, viermal in aussichtsreicher Position, entpuppte sich hier indes eher als „Chancentod“, denn als kalter Vollstrecker. Ein wenig Frust spielte schon mit bei ihm, als er nach schnell ausgeführtem Yildiz-Freistoß den Ball etwas weit vorlegte und sich frei vor Oliver Schnitzler nicht zum Sprung über den herausstürzenden Keeper entschließen mochte, sondern durchzog und den Torhüter am Arm traf. Nichts Böses, aber vermeidbar. Die Siegener überstanden die erste Hälfte schadlos, ohne selbst Möglichkeiten zu erarbeiten. Die überwiegende Arbeit musste in der eigenen Hälfte verrichtetet werden.

Sportfreunde Siegen - SG Wattenscheid 09 1:1 (0:0) Siegen: Schnitzler - Filipzik, Brato, Hilchenbach, Pinner - Jost, Mosch - Nebi, Huber, Walter (90.+1 Hodroj) - Fünfsinn (82. Koc). Wattenscheid: Staudt - Sindermann, Wiebel (90.+1 Osenberg), Malcherek, Schurig - Lucas, Yerli (77. Esser) - Kaminski (77. Arifi), Yildiz, Yesilova - Casalino (84. Knabe). Schiedsrichter: Daniel Meys (Würselen). Tore: 1:0 Mosch (78.), 1:1 Casalino (80.). Zuschauer: 560.

Das Bild änderte sich leicht im zweiten Durchgang, als man durch viele Ballgewinne nach Wattenscheider Ungenauigkeiten Offensivaktionen kreieren konnte. Eine ganze Reihe von Eckbällen und auch ein 22-Meter-Freistoß von Björn Jost brachten nichts ein, ehe in der 78. Minute der beste Angriff zum sich zwar nicht anbahnenden, aber jetzt durchaus in den Bereich des Möglichen rückenden Führungstor führte. Marcel Mosch war es, der sich für den klugen Pass auf den halbrechts durchstartenden Arda Nebi nach dessen punktgenauer Flanke mit einem blitzsauberen Kopfballtreffer ins lange Eck belohnte.

Einen schweren Stand hatte im Angriffszentrum Leandro Fünfsinn, der viel arbeitete und sich hier von Jeffrey Malcherek (l.) und Frederik Wiebel umzingelt sieht.. Foto: Rene Traut

„Das war ein ganz tolles Kopfball-Tor im Kalle-Riedle-Style“, geriet da sogar Gäste-Trainer Christian Britscho ins Schwärmen. Dass der sich dennoch über die vielen vergebenen Möglichkeiten ärgerte und Parallelen zur 1:4-Niederlage im alten Jahr gegen Sprockhövel sah, war verständlich. Da konnte er dann froh sein, wenigstens mit einem Punkt ins Revier zurückfahren zu können. Es war dann nur zwei Minuten nach der Siegener Führung doch noch Casalino, der nach Yildiz-Flanke auf den zweiten Pfosten sträflich allein im Fünfmeterraum stand und zum 1:1 traf.

Sicher ein unnötiger Ausgleich zu diesem Zeitpunkt, der natürlich für die verbleibenden noch bangen Minuten nichts Gutes verhieß, zumal die Gäste noch einmal die Offensive verstärkten. So recht anbrennen aber wollte nun nichts mehr, „denn“, so Tobias Cramer abschließend, „wir haben das Einmaleins des Fußballs auf den Platz gebracht.“