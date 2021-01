Siegen Sentinels: Vier Szenarien für eine Saison 2021

Siegen. Am 3. Oktober 2019 haben die Siegen Sentinels ihr letztes Pflichtspiel bestritten. Im Optimalfall geht die Saison 2021 im Mai los.

Kaum zu glauben, aber wahr: Am 3. Oktober 2019 haben die Siegen Sentinels ihr letztes Footballspiel bestritten. Die 13:30-Niederlage in Recklinghausen war nicht mehr wichtig, weil der Meistertitel in der Verbandsliga und der damit verbundene Aufstieg in die NRW-Oberliga bereits vorher feststand.

Die komplette Saison 2020 fiel der Corona-Pandemie zum Opfer, wurde der Saisonstart immer wieder verschoben, um die Spielzeit dann komplett abzusagen. Auch die Idee von Ex-Sentinels-Trainer Philipp Reiche, als kleinen Ersatz eine Art Freundschaftsspielserie zu installieren, musste verworfen werfen. Heißt: Im vergangenen Jahr durften die Football-Mannschaften kein einziges Spiel bestreiten und auch nur in einigen Phasen im Sommer trainieren. Seit Ende Oktober ist der Trainingsbetrieb schon wieder verboten.

Aber was passiert in diesem Jahr? Wann kommen die Sentinels endlich in den Genuss, sich 2021 in der Oberliga zu präsentieren? Der American Football & Cheerleading Verband NRW hat sich zumindest schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ein Zeitplan aussehen könnte und dafür vier Szenarien entwickelt.

- Szenario 1: Die Saison startet am 1. Mai. Es könnten an 22 Wochenenden und drei Feiertagen 47 Spieltage im gewohnten Doppelrunden-Modus mit Hin- und Rückspiel absolviert werden.

- Szenario 2: Saisonstart am 13. Mai mit 19 Wochenenden plus drei Feiertagen (= 43 Spieltage).

- Szenario 3: Saisonstart am 3. Juni (Fronleichnam). In diesem Fall könnten die Spiele an 17 Wochenenden plus einem Feiertag durchgeführt werden. Dann müsste jedoch der Modus geändert werden. Der Verbandsvorschlag: Größere Ligen bilden, aber nur eine Einfachrunde spielen.

- Szenario 4: In diesem Fall würde es erst am 14. August losgehen. Es stünden zwölf Wochenenden für Spieltage zur Verfügung. Die Folge: Die Ligen müssten vergrößert werden und würde eine Einfachrunde gespielt. Beispiel: Eine Liga besteht aus fünf Mannschaften. Jedes Team müsste vier Partien absolvieren und hätte jeweils zwei Heimspiele.

Welche Lösung letztlich zum Tragen kommt, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab und wie die Vorgaben bzw. Verbote seitens der Landesregierung sowie der Kommunen aussehen werden. Mehr Klarheit könnte es auf der Jahreshauptversammlung des Verbandes am 27. Februar geben.