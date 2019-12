Siegen Guardians stehen in den Startlöchern

Die Footballabteilung des ASV Siegen Weidenau bekommt Zuwachs - und das gleich dreifach. Denn neben dem Herrenteam werden für die neue Saison auch ein U13- und U16-Team sowie erstmalig eine Frauenmannschaft für den Spielbetrieb gemeldet. Bereits im Sommer gab es die ersten Anmeldungen, im Juli wurden die ersten Gespräche geführt. „Wir haben gehofft, bis nächsten Sommer 15 Spielerinnen zusammen zu haben“, erklärte Gabi Druschowitsch, 2. Vorsitzende des Vereins und zuständig für die Abteilung Football. „Aber wir sind regelrecht überlaufen worden“, freut sie sich. Denn mittlerweile zählt die Mannschaft 21 Aktive.

5er-Tackle-Mannschaft angemeldet

„Da sind wir schon super stolz drauf, besonders in der kurzen Zeit“, erklärt Druschowitsch. Trainiert wird das Team der „Siegen Guardians“ vom Sentinels-Spieler Patrick Sattler, der drei weitere Coaches an seiner Seite weiß. Während der Hagener bereits seit einigen Jahren in Siegen spielt, ging es für seine Frau immer wieder in die Heimat zum dortigen Damenteam. Damit sollte Schluss sein und somit initiierte sie die Siegener Mannschaft mit - und das mit Erfolg. „Von der Quantität her könnten wir sogar eine 9er-Tackle-Mannschaft melden“, weiß Druschowitsch. „Aber unser Trainer möchte das Team erstmal heranführen, weil die meisten Spielerinnen den Sport dann doch nur vom zuschauen kennen“, erklärt die 2. Vorsitzende auch mit Blick auf die Unterschiede zwischen Spiel und Training. So tritt man im kommenden Jahr erstmal als 5er-Mannschaft an. Gespielt wird über das Querfeld und in Turnierform. Bei jedem Ligateilnehmer findet eines dieser Tagesturnier statt. Auf Dauer soll es dann aber auch im 9er-Tackle zur Sache gehen. „Wir wollen die Mannschaft natürlich etablieren und irgendwann so hoch wie möglich spielen“, stellt Druschowitsch klar. Dafür benötigt die Mannschaft aber weiter Zuwachs. Für den 12. Januar ist ein weiteres offenes Training geplant, insgesamt dürfen bereits Mädchen ab 13 Jahren mitspielen, sodass die Guardians zur Zeit bereits ein breites Altersspektrum von dieser Grenze bis 45 vorweisen können.

Zwei U-Teams mit zwölf Spielern

Wie ernst es die Mannschaft meint, zeigt auch ein für März angesetztes Trainingslager in Duisburg.

Etwas dünner ist die Personaldecke bei den neu gemeldeten Juniorenmannschaften. Jeweils zwölf Spieler umfassen die Kader der U13 und U16. „Wir arbeiten aber daran, weitere Spieler für uns zu gewinnen“, so Druschowitsch. In der Vergangenheit warb der Verein insbesondere mit der Aktion „Ferienspaß“, Flyern und auf der Homepage, mit dem Ergebnis, nun gleich zwei Mannschaften neu für den Spielbetrieb melden zu können. Zumindest eine war aber auch bitter nötig. Denn schon in der Vorsaison spielte die Herrenmannschaft nur mit einer Sondergenehmigung des Verbandes, da keine Jugendmannschaft aufgeboten wurde. Dieses Problem ist nun auch behoben. „Diesen Schubs vom Verband haben wir scheinbar auch gebraucht“, gibt Druschowitsch zu.

Insgesamt sechs Trainer betreuen den Nachwuchs der Sentinels, der auch noch zusammen trainiert. Da die U13 eine gemischte Mannschaft ist, dürfen auch Mädchen mitmachen, obwohl sich bei den Siegenern bisher noch keine eingefunden haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So oder so: Ein solider Unterbau für die Herren- und Frauenmannschaft scheint bei den Sentinels heranzuwachsen...