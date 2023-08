So soll das am Freitagabend am besten auch aussehen: Die Sportfreunde Edertal können jubeln.

Fußball-Kreisliga A Sieg zum Jubiläum? Edertal will am Wochenende doppelt feiern

Raumland/Berghausen. Es könnte ein Party-Wochenende einläuten: Das Heimspiel der Sportfreunde Edertal am Freitagabend in der Fußball-Kreisliga A.

Der Fußball-A-Ligist Sportfreunde Edertal läutet am Freitagabend den Amateur-Spieltag in Wittgenstein ein – zu Gast ist der SV Germania Salchendorf II. Hinzu kommt, dass in Berghausen das Jubiläum zum 850-jährigen Bestehen des Dorfes ansteht, das im Idealfall mit einem Sieg der Edertaler gefeiert werden soll.

Apropos Feierstimmung: Diese hat bei der Elf von Andreas Schneider nach einem fulminanten Saisonstart am vergangenen Wochenende erstmals einen Dämpfer erhalten. Mit 1:3 unterlagen die Sportfreunde der SG Siegen-Giersberg. Einfache Fehler im Spielaufbau brachen Edertal in der zweiten Halbzeit das Genick und resultierten in der ersten Pflichtspiel-Niederlage unter dem neuen Coach. „Wir haben die Schnitzer angesprochen und unter der Woche aufgearbeitet. An die Leistung der ersten Halbzeit müssen wir anknüpfen“, sagt Niklas Linde, Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld der Edertaler.

Pokalspiel noch in den Knochen

Einfach wird dies allerdings nicht, da Salchendorf II zum einen über Qualität verfügt - was die sieben SV-Zähler in der Tabelle verdeutlichen – und zum anderen, weil den Blau-Gelben der Pokalabend in Allenbach sicher noch in den Gliedern stecken wird. Mit Mühe setzte man sich gegen Red Sox mit 2:0 durch. „Kein schönes Spiel, aber wir haben die Pflichtaufgabe gelöst“, sagte Linde knapp, ehe er den Fokus direkt wieder auf den Freitag legt: „Wir sind gewarnt. Von möglichen sechs Punkten haben wir im vergangenen Jahr nur einen gegen Salchendorf II geholt. Das Flügelspiel wird für uns entscheidend sein“, analysiert der 26-Jährige. Dieses hätte auch den Unterschied am Mittwochabend gemacht. Und sicher sitzt auch der Gedanke im Hinterkopf, dass sich das Dorf-Jubiläum bei einem eigenen Sieg in der Berghäuser Halle ausgelassener feiern lässt als bei einer Niederlage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein