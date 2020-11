„Sheriff“, Kaffeemühle und Co.: Die Fußball-Vereinskneipen

Die Zeit, in der sich der gesellige Teil des Vereinsleben der heimischen Fußballer in den Kneipen abgespielt hat, ist inzwischen weitgehend abgelaufen.

Eigene Theken Etliche Vereine haben inzwischen hochmoderne Vereinsheime mit großer eigener Theke, deren Ausstattung einen Vergleich mit einer kommerziell betriebenen Kneipe nicht scheuen muss. Auch, weil einige Orte überhaupt keine entsprechenden Angebote mehr haben. Beispiele für diese Entwicklung sind Birkelbach, Benfe, Berghausen, Dotzlar oder Hesselbach.

Zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts schlossen mit dem Haus Rothenpieler in Banfe und der „E da Schiere” in Dotzlar zwei weitere bedeutende Vereinskneipen in Wittgenstein ihre Pforten. Die Welt hat sich zunehmend modernisiert, vieles ist ein Stück privater geworden. Darüber hinaus haben viele Vereine inzwischen eigene Räumlichkeiten, in denen sie Fassbier und Spirituosen ausschenken und damit wichtigen Umsatz generieren. Anderorts jedoch sind die öffentlichen Kneipen an die Stelle der Vereinslokale getreten und gelten als so etwas wie „inoffizielle Vereinskneipen”. Aber welcher Verein kehrt wo ein?

FC Ebenau

Der Verein ist seinen Wurzeln bzw. denen seines Stammvereins TuS Elsoff treu geblieben. Noch heute gilt der Gasthof Spies Jörge, besser bekannt unter dem Namen „Sheriff” als offizielle Vereinskneipe des FCE. Schals, Pokale, Fotos: Dies sieht man sofort, wenn man einen Fuß in die Gaststätte setzt. Egal ob die Mannschaften zuhause oder auswärts gespielt haben, egal ob in Elsoff, Beddelhausen oder Schwarzenau, sie lassen am Ende immer im Sheriff den Tag gemeinsam ausklingen..

Der „Sheriff“ ist die gute Stube der Fußballer des FC Ebenau – selbst wenn nicht Elsoff gespielt wird. Foto: Florian Runte

„Den Sheriff zeichnet aus, dass er uns immer unterstützt hat, vor und nach der Fusion der drei Vereine”, erklärt Christopher Heiner, Vorstandsmitglied des FCE. Er fügt jedoch an: „Mal kommen an den Spieltagen mehr Leute mit und manchmal auch weniger, dennoch versuchen wir so oft wie möglich da zu sein, sonst bräuchten wir ja auch keine Vereinskneipe.” Auch Jahreshauptversammlungen werden in der Kultgaststätte abgehalten, die somit nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt des Vereins ist.

VfL Bad Berleburg

Wenn man an in den späten Stunden eines Sonntagnachmittags durch die Poststraße in Bad Berleburg fährt, fällt einem immer eine Traube an Menschen vor den Türen der Kaffeemühle auf, viele davon in schwarz-weißen Trainingsanzügen. Das bedeutet, dass die VfL-Fußballer wieder in ihrem Lieblingslokal eingekehrt sind. In den vergangenen Jahren wurde die Kaffeemühle zum regelmäßigen Anlaufpunkt der Fußballmannschaften des VfL. Den Status einer Vereinskneipe hat die Kaffeemühle zwar nicht offiziell, doch es vergeht fast kein Öffnungstag, an dem kein Vereinsmitglied auftaucht. An Sonntagen kann es hier bis tief in die Nacht gehen.

VfL Girkhausen

Der VfL hat ein kultiges Vereinsheim an seinem Rasenplatz errichtet, das selbst eine Vereinskneipe sein könnte. Dennoch kehren die Fußballer oft, auch unabhängig von Spieltagen, in der vom Platz 6,5 km Gaststätte Graberhof in Hoheleye ein. „Da das immer ein paar Kilometer sind, haben wir natürlich immer einen Fahrdienst”, erzählt der Girkhäuser Routinier Thore Schneider. Wird es spät, geht auch schonmal zu Fuß heim.

Sportfreunde Sassenhausen

Die Gaststätte Schöne Aussicht ist quasi das zweite Wohnzimmer der Sportfreunde. Nach nahezu jeder Auswärtsfahrt kehrt ein Teil der Fußballer dort ein, um das eine oder andere Bier zu trinken. Und auch nach den Heimspielen spielt der Gasthof eine enorme Rolle für die Gemeinschaft. Entweder fahren Spieler und Zuschauer gemeinsam dorthin – oder sie bleiben im Sportheim und lassen ihr Essen aus der Schönen Aussicht kommen. Auch so manchen Auswärtigen hat dieses Lokal schon in seinen Saal gelockt – und vielerorts hört man, dass das Bier dort überdurchschnittlich gut schmecken soll.

SV Feudingen

Die Vereinsmitglieder des SV Feudingen kehren regelmäßig in die örtliche Kneipe Haus Six ein. Nach Fußballspielen und auch zu anderen Anlässen wird sie von Teilen nahezu wöchentlich angesteuert. Die Wirtschaft ist so tief im Dorf verwurzelt und mit dem Verein verbunden, dass der Fußballverein sogar eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat, um die Besitzerinnen durch die für Gastronomen besonders harte Coronazeit zu tragen.

Außer den genannten Vertretern gibt es viele weitere Vereine, die durch regelmäßige Besuche die lokale Gastronomie unterstützen. An manchen Orten werden Feiern und Veranstaltungen jedoch inzwischen in den eigenen Sportheimen abgehalten und so der eigene Verein unterstützt. Was alle gemeinsam haben, ist der Teil, den sie dazu beitragen, um das gemeinschaftliche Zusammensein zu erhalten.