SG Wallau/Laasphe: Zweiter Sieg und Debüt für Sindermann

Salem Farhat (l.) und Tom Grübener sind in Summe mit 16 Punkten am Sieg der SG Wallau/Laasphe beteiligt.

Bad Laasphe. Der Neuaufbau bei der SG Wallau/Laasphe schreitet voran. Im zweiten Saisonspiel gelingt gegen den TSV Kirchhain II der zweite Sieg.

Die SG Wallau/Laasphe hat auch ihr zweites Spiel in der Basketball-Kreisliga C gewonnen und bezwang den TSV Kirchhain II mit 59:55 (15:19, 28:28, 40:42). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang es Wallau/Laasphe, durch Umstellung auf eine „Box and one“-Verteidigung den besten Werfer der Gäste zu isolieren. Viele Fastbreaks und gute Kombinationen brachten dann den Sieg für die Wittgensteiner. Vor allem Routinier Elvir Korac, der in seinem ersten Spiel nach langer Pause, gleich „funktionierte“, spielte mit 18 Punkten eine tragende Rolle.

Ebenso wichtig war Trainer Jann Burholt, dass er mit Florian Tobüren, Fynn Herrmann, die zuletzt schon im Melbach mitwirkten, sowie mit Matti Sindermann gleich drei Neulingen Spielzeit geben konnte: „Der Spielfluss hat zwar teilweise unter den vielen Wechseln gelitten, aber das ist zweitrangig.“

Wallau/Laasphe: Jann Burholt (7), Christian Gräser (4), Tom Grübener (14), Fynn Herrmann, Maximilian Jung (8), Dragan Karanovic (4), Jan Kleemann, Elvir Korac (18), Joshua Krestel, Salem Farhat (2), Matti Sindermann, Florian Tobüren (2).