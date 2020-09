SG Wallau/Laasphe verpasst Tabellenführung nur haarscharf

Gießen. Mit vier U18-Spielerinnen unterliegen die Basketballerinnen der SG Wallau/Laasphe in Gießen nach langer Führung nur ganz knapp.

Zum Sprung an die Tabellenspitze fehlten nur Nuancen. Mit 47:50 (12:5, 24:15, 36:32) unterlagen die Basketballerinnen der SG Wallau/Laasphe am Sonntag beim Bezirksliga-Spiel bei der TSG Wieseck III. Doppelt ärgerlich war die Niederlage, weil Wallau/Laasphe fast über die gesamte Distanz führte und erst in der Schlussphase das Spiel aus der Hand gab.

Laura Gamper glänzt mit 19 Punkten

Positive Erkenntnisse gab es im Gießener Norden aber auch: Drei Aufbauspielerinnen fehlten, doch dafür sprang die junge Generation mit vier U18-Spielerinnen in die Bresche und machte ihre Sache gut. „Chiara Golpon, Sophie Frank und Lara Toprak haben super gespielt“, berichtet SG-Trainer Jann Burholt: „Wir haben auch insgesamt ein sehr gutes Spiel abgeliefert, konnten uns aber leider nicht entscheidend absetzen.“

Beste Werferin war Laura Gamper mit 19 Punkten. Nach den Herbstferien geht es am 18. Oktober mit einem Auswärtsspiel in Butzbach weiter.

SG Wallau/Laasphe: Lorena Drha (4), Sophie Frank (4), Amelie Förster, Laura Gamper (19), Chiara Golpon (4), Maike Labenz (8), Bianca Ötvös (2), Lara Toprak (2), Maike Winterhoff (4).