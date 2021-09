SG Wallau/Laasphe dreht das Auftaktspiel nach der Pause

Bad Laasphe. Der Gegner trifft reihenweise „Dreier“, die SG Wallau/Laasphe hält mit Fastbreaks dagegen. Eine Taktikumstellung bringt die Wende gegen Butzbach.

Für die Basketballer der SG Wallau/Laasphe ist die neue Saison wie erhofft losgegangen. In der Kreisliga C, in der das Team jetzt einen Neuanfang startet, gab es beim Heimspiel in der Bad Laaspher Dreifachturnhalle einen 52:46 (10:8, 21:25, 38:31)-Sieg gegen den TSV Butzbach V.

Ein Riesenvorteil für die heimischen Basketballer war der Umstand, dass die Gäste ohne Ersatzspieler angereist waren, also durchspielen mussten. Wallau/Laasphe fehlten mit Matti Sindermann, Tom Grübener, Fynn Hermann und Elvi Korac zwar auch vier Spieler, doch es gab immerhin fünf Wechseloptionen. Die fünf Männer von der Butzbacher „Fünften“ schonten sich übrigens nicht. „Das Spiel war relativ hart“, fand SG-Trainer Jann Burholt. „Der Gegner war sehr erfahren unterwegs und hat unheimlich viele Dreier getroffen.“

Umstellung auf Manndeckung führt zum Erfolg

Der SG Wallau/Laasphe gelangen von „außen“ hingegen fast gar keine Treffer, stattdessen waren vor allem die Spielzüge erfolgreich, bei denen schnell gespielt wurde. Nach einem Rückstand zur Halbzeit stellten die Lahntaler auf Manndeckung um – damit fuhren sie besser und drehten das Spiel verdient.

SG Wallau/Laasphe: Jann Burholt (19), Dragan Karanovic (2), Jan Kleemann (2), Joshua Krestel (2), Steffen Marks, Colin Michel (8), Yannik Pfeil (8), Salem Farhat (11), Jan Spies, Florian Tobüren.

