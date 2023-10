Jubiläum SG Siegen-Giersberg: Positive Entwicklung in 50 Jahren

Weidenau. Als kleiner Fußballverein gegründet, ist die SG Siegen-Giersberg inzwischen eine feste Größe in der Siegener Sport-Landschaft.

„Volles Haus“ meldete die SG Siegen-Giersberg am Samstag beim Festakt zu ihrem 50-jährigen Bestehen in der Weidenauer Bismarckhalle. Kein Wunder, denn der Verein vom Sender, der 1973 als reiner Fußballverein gegründet wurde und ursprünglich auf dem Käner Sportplatz zu Hause war, zählt mittlerweile rund 750 Mitglieder. „Da waren die 250 Karten schnell vergriffen“, freute sich Martin Glimm vom vierköpfigen Vorstand um Martina Lengert, Fabian Rohleder und Michael Werner. Letzterer hatte die große Gästeschar, darunter Bürgermeister Steffen Mues und Landrat Andreas Müller, begrüßt.

Bei der SG-Siegen-Giersberg gibt es keinen Vorstandsvorsitzenden, sondern einen geschäftsführenden Vorstand. Den bilden (v.l.) Martina Lengert, Fabian Rohleder, Martin Glimm und Michael Werner. Foto: uk

„50 Jahre Verein(t) unterm Sender“ – treffender, so Steffen Mues, hätte die SG Siegen-Giersberg ihre Jubiläumsfeier nicht überschreiben können. Denn was einst von einer kleinen Gruppe unter dem Namen FC Breitenbach als Studentenclub gegründet wurde, sei heute ein lebendiger Mehrspartenverein geworden. Zur guten Entwicklung trage insbesondere die gute Mischung aus „Alt“ und „Jung“, sowie die Integration von Neulingen bei. Der Familiensportverein mit seinen vielen Gruppen und über 50 Trainerinnen und Trainer werde gut geführt und sei auch für die Zukunft perfekt aufgestellt, lobte Mues und dankte allen helfenden Händen. Lob gab es auch von Andreas Müller, der bei der Entwicklung von den „Studies“ bis hin zu einem der größten Siegener Vereine von einem „American Dream“ sprach. „Am Sender wurde gut und vorausschauend gearbeitet“, bescheinigte Müller dem mit einem Durchschnittsalter von rund 40 Jahren recht jungen vierköpfigen Vorstand: „Ihr habt in den Verein sehr viel Zeit investiert.“ Als Dankeschön gab es von Mues und Müller die berühmten „Flachgeschenke“.

Ballkünstler Mo Jamal umrahmt mit seiner Balljonglage die 50-Jahr-Feier. Foto: uk

Nach dem offiziellen Teil und einem Buffet wurde dann gefeiert. Das machten die Giersberger mit einem Jubiläums- und Showprogramm, in dessen Verlauf der Jubiläums-Film, der in den vergangenen Monaten über den Verein gedreht wurde, auch einen Einblick in die Geschichte des Vereins gab. Abgerundet wurden die Festlichkeiten, durch die „Geburtstagskind“ und Trainer Jonas Fehlauer führte, mit einer sehenswerten Balljonglage von Ballkünstler Mo Jamal und einem munteren Vereins-Quiz.

