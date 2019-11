SG Laasphe/Niederlaasphe festigt zweiten Platz mit 4:1-Sieg

Birkelbach. Die SG Laasphe/Niederlaasphe erzielt bei den Sportfreunden Birkelbach II den siebten Sieg in Serie. Gelb-Rote Karte ist ein Wermutstropfen.

Die SG Laasphe/Niederlaasphe verteidigte am Freitagabend den zweiten Platz in der Fußball-Kreisliga B mit einem 4:1-Auswärtssieg bei den SF Birkelbach II, die Tabellenletzter bleiben. Papa Yaw Afriyie brachte die SG zunächst in Führung (23.), was zu diesem Zeitpunkt verdient war – dem Tor gingen nämlich ein Lattenschuss und zwei Pfostentreffer von Laasphe/Niederlaasphe voraus. Danach gestaltete Birkelbach II das Spiel ausgeglichen und dokumentierte dies mit dem Treffer zum 1:1 auch im Resultat. Jonas Wied traf mit einem abgefälschten Freistoß (31.).