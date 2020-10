SG Laasphe/Niederlaasphe: Der beste Papa Wittgensteins

Mit drei Toren schoss Papa Yaw Afriyie die SG Laasphe/Niederlaasphe zum Sieg gegen Salchendorf II. Warum er so wichtig, erklärt unser Kolumnist.

In der Kreisliga A gewann die SG Laasphe/Niederlaasphe bei der Reserve von Germania Salchendorf mit sage und schreibe 6:4. Vor allem Papa Yaw Afriyie sorgte mit einem Dreierpack für Freude bei den „Orangenen“.

In vier Spielzeiten absolvierte Afriyie 62 Partien für die SG und kam dabei auf 45 Tore. Hin und wieder höre ich aus Wittgensteiner Zaungezwitscher heraus, dass das bei „so einem Fußball ja auch kein Wunder“ sei. Mit „so einem Fußball“ meinen manche Experten den Hop-oder-Top-Fußball, der bei der SG Laasphe/Niederlaasphe seit Jahren für Ekstase und Haarverlust gleichermaßen sorgt. Wer es böse mit den „Orangenen“ meint, spricht von Harakiri, Gutgesinnte hingegen erfreuen sich ob so viel Offensivdrang.

Die Leichtigkeit, die vielen Teams fehlt

Genau auf diesem Grat wandelt Afriyie. Mit ihm in den Reihen lässt sich sagen: Wenn der Gegner uns drei Tore einschenkt, schießen wir eben vier. Wie in Salchendorf, nach 1:3-Rückstand. Defensive Taktiken sind da Zeitverschwendung – und Afriyie umzupolen, würde seinem Spiel alle Leichtigkeit nehmen, die es auszeichnet.

Papa Yaw Afriyie von der SG Laasphe/Niederlaasphe im Spiel gegen die Sportfreunde Obersdorf/Rödgen. Foto: Florian Runte.

Apropos leicht. In Deutschland hat Körperlichkeit ja immer etwas mit Tugenden zu tun. Afriyie, so mancher Kiebitz, könne gegen diese Tugenden mit 1,69 Meter Körpergröße nur wenig anrichten. Da schmunzele ich jedes Mal. Denn es ist doch genau diese Art Spielertyp, der jeder Kreisliga-Truppe so oft fehlt auf diesem Niveau.

Endlich mal kein Spieler, der nur über den Kampf ins Spiel findet. Wer da fehlende Körperlichkeit anprangert, sieht in Fußball nur Arbeit, aber kein Spiel.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.