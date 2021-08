SF Sassenhausen stellen sich auf erneuten Abstiegskampf ein

Sassenhausen. Trainer Klaus Afflerbach steht nur ein dünner Kader zur Verfügung, hinzu kommen zwei Ausfälle. Die vielen spielfreien Sonntage ärgern den Coach.

Die Sportfreunde Sassenhausen blicken mit gemischten Gefühlen auf die kommende Saison der Kreisliga C im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein. Ein Grund dafür ist die durchaus schleppende Vorbereitung. Trainer Klaus Afflerbach ist nicht gänzlich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf: „Bei uns läuft es eher durchwachsen. Aufgrund von Krankheit, Impfung und Urlaub hatten wir nicht immer die beste Trainingsbeteiligung.” Darüber hinaus fügt er an: „Hinzu kommen leider noch zwei Langzeitverletzte, die unseren 19-Mann Kader dann doch schon wieder etwas schrumpfen lassen.”

Für Afflerbach ist das jedoch noch lange kein Grund, nicht an einen erfolgreichen Saisonverlauf glauben zu können: „Wir sind aber ein sehr erfahrenes Team und jeder der im Training ist, gibt ausnahmslos alles.” Mögliche Fitnessmängel möchte er mit der Mannschaft in den spielfreien Wochen aufarbeiten, von denen es jede Menge gibt, weil in Gruppe 2 der Kreisliga C nur elf Mannschaften antreten

Generell ist der lückenhafte Spielplan ein großes Ärgernis für die Sassenhäuser, wie Afflerbach sagt: „Ich frage mich ernsthaft, wer sich den Quatsch ausgedacht hat. Man hat ein Spiel und dann erstmal drei Wochen frei. Wie soll der Körper da in einen Rhythmus kommen?” Der Trainer sorgt sich im Weiteren, dass bei manchen Mannschaften so Spieler wegbrechen könnten: „Wenn du plötzlich zwei Wochenenden frei hast, dann stehen plötzlich auch mal andere Dinge als Fußball im Vordergrund.”

Trotz der Umstände haben sich die Sassenhäuser laut Afflerbach ein klares Ziel gesetzt: „Wir wollen, wie eigentlich jedes Jahr, unbedingt die Klasse halten und ich denke, dass wir das Zeug dazu haben.”

Guido Mehrländer verstärkt die Defensive

Abstiegskampf ist seit Jahren der Alltag bei den Sportfreunden, doch diesmal wird es härter als in den vergangenen Jahren. Bei einem ungünstigen Verlauf in höheren Ligen könnte auch der Tabellenachte noch absteigen – eine Folge des Massenaufstiegs in 2020. Im günstigsten Fall steigen zwei Mannschaften in die Kreisliga D ab.

Hilfe kommt mit dem einzigen Zugang, Tim Mehrländer aus Birkelbach. Der erfahrene Defensivspieler hat bei den „anderen“ Sportfreunden unter Afflerbach den Sprung aus der Jugend zu den Senioren vollzogen und ist nun wieder mit seinem Ex-Coach vereint. Klaus Afflerbach freut sich auf die Zusammenarbeit: „Tim ist ein super Kicker. Dem gibst du in der Abwehr eine Aufgabe und dieser nimmt er sich kommentarlos an.”

Am 29. August starten die Sportfreunde Sassenhausen gleich mit einem Derby beim VfL Bad Berleburg II in die neue Spielzeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein