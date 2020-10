Der SV Feudingen ist in der Fußball-Kreisliga A gut aus seiner Quarantäne-Pause gekommen und hat trotz personeller Widrigkeiten mit einem 1:0 gegen den SV Netphen Distanz zu den Abstiegsplätzen geschaffen. Die Sportfreunde Edertal stürzten mit Germania Salchendorf II den bisherigen Tabellenführer, während die SG Laasphe/Niederlaasphe beim 4:4 gegen Obersdorf/Rödgen eine furiose Aufholjagd hinlegte.

Sportfreunde Edertal - Germania Salchendorf II 4:0 (4:0). Das Spiel verlief ähnlich wie vor zwei Wochen beim 5:1 gegen Siegen-Giersberg: Edertal überrumpelte die Gäste mit großer Lauffreude, einer starken Zweikampfführung und Zielstrebigkeit im Abschluss. Der Unterschied: Die Gäste waren diesmal klar unter Wert geschlagen. Salchendorf II investierte durchaus viel ins Spiel, vergab jedoch beste Möglichkeiten kläglich.

Anders Edertal: Vier von fünf Chancen waren ein Treffer. Nach einer Ecke von Marcel Bicher köpfte Mark Wolf zum 1:0 ein (6.), Peter Rosenblatt legte mit einem Kontertor das 2:0 nach (13.). Torben Birkelbach (42.) und erneut Wolf (45.) sorgten in den Minuten vor der Halbzeit für die Vorentscheidung. Für die Germanen kam es in diesen Minuten ganz dick: Mit Fabian Schmitt und Filip Spies musste Salchendorf zwischen dem 3:0 und 4:0 zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt vom Feld nehmen.

„Wir haben unsere Konter gut ausgespielt und hinten gut gestanden“, erklärte Edertals Co-Trainer Steffen Linde, der Trainer Sandro Trevisi an der Linie vertrat. Die Germanen kamen nach dem Wechsel zwar weiter zu Chancen, aber nicht zum Erfolg. „Der letzte Wille, das Tor zu machen, fehlte dann einfach“, bemängelte Germanen-Trainer Sebastian Reineck: „Und nach einem 0:4 sprechen alle Argumente für den Gegner.“

Am Rande des mit insgesamt drei Spielen gefüllten Programms am Raumländer Sportplatz bekamen die Sportfreunde noch „prominenten“ Besuch vom 11Freunde-Magazin. Ein Reporter aus Köln dokumentierte im Rahmen der Länderspielpause bei den Profis und den damit verbundenen Tag der Amateure ab 12 Uhr die Geschehnisse vom Sportplatz „am Limburg“ für den Live-Ticker auf der Internetseite des Magazins. Am Ende steht die Erkenntnis: Der A-Ligist hat die Gunst der Stunde genutzt und sich gut präsentiert.

SV Feudingen - SV Netphen 1:0 (0:0). „Das waren drei ganz wichtige Punkte“, zeigte sich Philipp Schneider, Co-Trainer des SV Feudingen, nach der Partie in erster Linie erleichtert. Nach zwei „spielfreien“ Wochen im Zuge der vorbeugenden Corona-Quarantäne hatten die Blau-Weißen zunächst Mühe, ihren Rhythmus zu finden – einfache technische Fehler, Ballverluste und Stockfehler prägten die erste Halbzeit.

Aber: Mehr als einen Distanzschuss ans Lattenkreuz ließ Feudingen bis zur Pause nicht zu. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil mit Marc Müller, Kevin Heinrich und Marvin Homrighausen drei etatmäßige Verteidiger fehlten. Dazu fiel Patrik Uvira nach einer guten halben Stunde mit Knieproblemen aus. Feudingen stellte auf eine Dreierkette um, in der Julian Jasch, Paul Ole Strack sowie Ole Schmitt ihr „Zeug“ ordentlich und ohne gravierende Patzer machten.

Julian Jasch (rechts) und Paul Ole Strack (2. von links) rutschten beim SV Feudingen neu ins Team und trugen zum 1:0 Sieg bei. Foto: Florian Runte

Das Tor des Tages erzielte Stürmer Tim Eckhardt, der nach einem an Spielertrainer Sascha Schwarz verursachten Foulelfmeter die Nerven „am Punkt“ behielt (52.). In der restlichen Spielzeit mussten die Blau-Weißen, die diesmal in Rot aufliefen, zwar noch bei zwei Netphener Chancen zittern, doch es gab auch sehr gute Chancen zum 2:0 – etwa durch Benjamin Pfeiffer, der nach Hereingabe von Eckhardt um Zentimeter das Tor verfehlte. „Vom Chancenplus her ist das 1:0 in Ordnung“, fand Schneider: „Es war im Kollektiv eine gute Leistung.“

SG Laasphe/Niederlaasphe - Sportfreunde Obersdorf/Rödgen 4:4 (0:2). Auf ihren ersten Sieg muss die SG Laasphe/Niederlaasphe zwar weiter warten, doch mit diesem Spiel begeisterte sie die über 100 Zuschauer am Naturrasenplatz in Niederlaasphe. Die „Orangenen“ waren spielerisch das etwas bessere Team und überzeugten auch in puncto Kampfstärke. Bemerkenswert: Sie kamen nach einem zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand noch zu einem Punktgewinn.

Zwei Rückkehrer standen in der Startformation. Philipp Höse, früherer Kapitän und Vorsitzender des FV Niederlaasphe, lief im Mittelfeld auf. „Es ist geplant, dass er fest dabei ist. Er hat jetzt mehr Zeit für Fußball“, gab SG-Trainer Christian Ruppert Auskunft über Höse, der in den beiden zurückliegenden Jahren jeweils nur einen Aushilfseinsatz absolvierte.

Sebastian Schneider (rechts) hat mit der SG Laasphe/Niederlaasphe ein 1:4 gegen die Sportfreunde Obersdorf/Rödgen aufgeholt. Foto: Florian Runte

Im Tor stand nach seinem Wechsel aus Birkelbach erstmals David Günther, hinter dem sich eine verunglückte Flanke von Sportfreunde-Spieler Simon Grisse ins lange Eck senkte (11.). Und in der 44. Minute wusste sich Günther nur noch mit einem Foul zu helfen, als seine Vorderleute in einer Umschaltsituation gepennt hatten. Den fälligen Elfmeter verwandelte Lennart Zorko zum 2:0 – und nach der Pause erhöhten Yannik Hundt (56.) und Julian Schreiber (68.) mit Kontertoren auf 4:1 für die Siegerländer.

Laasphe/Niederlaasphe, für das Jan Höbener eine Flanke zum zwischenzeitlichen 1:2 eingenickt hatte (48.), reagierte mit einer offensiveren Grundausrichtung und zog Kapitän Yannik Reichpietsch aus der Verteidigung ins Mittelfeld vor. Dieser Mut wurde belohnt. Reichpietsch verkürzte per Elfmeter auf 2:4 (74.), nachdem Papa Yaw Afriyie gefoult worden war. Der Angreifer war schlicht zu schnell für die Abwehr der Gäste und hatte vor der Pause noch Pech mit einigen Abseitssituationen und einem Foul, das als Notbremse gegen Obersdorf/Rödgen hätte zählen können.

Zwei Kopfballtore brachten noch den späten Ausgleich: Hammer war nach einer Flanke von Clemens Salz zur Stelle (82.), dann traf Afriyie nach einer Freistoß-Hereingabe von Reichpietsch (87.).