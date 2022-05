SF Edertal III küren SV Dreis-Tiefenbach II zum Meister

Raumland. In der Fußball-Kreisliga D3 ist der Titelkampf entschieden. Routinier Benjamin Scholl schießt das entscheidende Tor gegen den TuS Erndtebrück III

Herzlichen Glückwunsch, SV Dreis-Tiefenbach! Die zweite Fußballmannschaft der Dreisber steht nach einer fast perfekt verlaufenden Spielzeit schon einen knappen Monat vor Saisonende als Meister in der Kreisliga D3 fest. Dabei waren die Siegerländer, in ihrer Gruppe allein unter lauter Wittgensteiner Mannschaften, am Donnerstagabend gar nicht selbst im Einsatz. Doch der TuS Erndtebrück III, der als einzige Mannschaft theoretisch noch hätte vorbeiziehen können, stolperte in der Partie bei den Sportfreunden Edertal III, die in Raumland durch ein Tor von Routinier Benjamin Scholl in der 72. Minute zum Sieg kamen.

Niederlage am Grünen Tisch

Der SV Dreis-Tiefenbach II, der in die Kreisliga C aufsteigt, hat bislang 52 von 60 möglichen Punkten geholt und einzig beim VfL Girkhausen (1:1) sowie bei den Sportfreunden Edertal III (3:5) Federn gelassen. Hinzu kam eine Niederlage am „Grünen Tisch“ nach einem sportlich gewonnen Spiel beim FC Ebenau II, bei dem die Dreisber einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten.

