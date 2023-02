SF Birkelbach: Sorgen die personellen Abgänge für Unruhe?

Birkelbach. Die SF Birkelbach blickt auf eine komplizierte Vorbereitung zurück. Darum könnte es in der Rückrunde für die Afflerbach-Elf brenzlig werden.

Die „Bundesliga des Sauerlands“, die Fußball-Bezirksliga Staffel 4, legt schon bald wieder los – mittendrin: der VfL Bad Berleburg und die Sportfreunde Birkelbach. In der langen Vorbereitungszeit hatten beide Mannschaften mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen – dennoch gibt es auch Lichtblicke. Pünktlich zum Rückrundenstart stellen wir jeweils fünf Thesen dazu auf, was von den Wittgensteiner Mannschaften in der Rückrunde zu erwarten ist. Heute im Fokus: die Entwicklungen bei den Sportfreunden Birkelbach.

1. Die feststehenden Abgänge von Leistungsträgern zur neuen Saison könnten Unruhe in den Verein bringen.

Jüngst wurde bekannt, dass den Sportfreunden aus Birkelbach ein Umbruch zur neuen Saison bevorsteht. Die bereits feststehenden Abgänge von Kapitän Daniel Wolf (25 Jahre) und dem ursprünglichen Bindenführer Jonas Wetter (27 Jahre) bedeuten einen großen personellen Aderlass.

Besonders die Führungsstärke der beiden Mittelfeldspieler wird vermisst werden – zwar befindet sich der Verein bereits in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen – spruchreif ist jedoch noch nichts. Die Sommerabgänge könnten aber auch vor Saisonschluss ein Thema in der Kabine werden, sollte die sportliche Leistung in der Rückrunde nicht stimmen.

Das entstandene Machtvakuum muss schnellstmöglich gestopft werden, will der Bezirksligist sich voll und ganz auf den Abstiegskampf fokussieren.

2. Die schwere Vorbereitung wird sich zum Rückrundenstart bemerkbar machen.

Die SF Birkelbach konnten aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen kaum auf dem Rasen trainieren, dafür wurde der Fokus auf den Fitnessstand in der Mannschaft gelegt. Dazu fallen Schlüsselspieler wie Jonas Wetter weiterhin aus – eine Rückkehr ist noch nicht absehbar.

Mit vier Langzeitverletzten (Danny Klein, Albert Schneider, Niklas Duchardt und Jonas Wetter) hat sich das Lazarett auch über die Winterpause nicht gelichtet. Auch die ersten Testspiele machten nur wenig Hoffnung. Die Afflerbach-Elf fing sich gleich zwei Klatschen gegen Bezirksligisten (0:6 gegen SuS Niederschelden; 2:6 gegen den FC Eiserfeld). Die fehlenden Trainingseinheiten werden sich daher vermutlich auch in den ersten Rückrundenpartien auf das Spiel des abstiegsbedrohten Bezirksligisten auswirken.

3. Die Defensivleistung muss sich deutlich verbessern, soll es mit dem Klassenerhalt klappen.

Mit 39 Gegentoren nach 16 Begegnungen ist der Verein nicht zufrieden. Die Sportfreunde Birkelbach verfügen im Vergleich zu anderen Mannschaften nicht über die gleiche Offensivstärke, umso wichtiger ist es daher, hinten stabil zu stehen.

Aktuell kassiert das Team von Carsten Afflerbach jedoch über zwei Tore pro Spiel (2,4 Tore) – deutlich zu viel, um die Liga zu halten. In der Vorbereitung legte der Spielertrainer deshalb auch den Fokus auf das Defensivspiel und kompakteres Verteidigen. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob sich der neue Spielstil in der Liga auszahlt.

4. Die schwache Heimbilanz könnte den SF Birkelbach das Genick brechen.

Die Sportfreunde Birkelbach kommen traditionell über ihre Heimstärke. In dieser Saison war davon jedoch noch nicht viel zu sehen – sowohl in der Auswärts- als auch Heimbilanz befindet sich der Bezirksligist auf einen Abstiegsplatz.

Nur zehn magere Pünktchen gab es in Heimspielen zu bejubeln – zu wenig für einen sicheren Mittelfeldplatz. In der Rückrunde muss sich der Verein daher auf die alten Tugenden besinnen und mit den Fans im Rücken seine Gegner niederringen, denn der Blick auf die Auswärtsbilanz macht nur wenig Mut (fünf Punkte). Der einmalige Sportplatz in Kombination mit den heißblütigen Fans macht aber für die Heimspiele Mut. Nicht umsonst heißt es in Birkelbach, dass „die Böschung hinter uns steht“.

5. Die intakte Gemeinschaft im Verein wird am Ende den Ausschlag für den Klassenerhalt geben.

Die Sportfreunde Birkelbach kennen sich wie kaum ein anderer Verein mit den Tücken der Bezirksliga aus. Trotz der schwierigen Tabellensituation weiß Trainer Carsten Afflerbach genau, worauf es in der aktuellen Lage in dieser Spielklasse ankommt.

Besonders sticht das ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl in der Mannschaft heraus. Auch in der Wintervorbereitung ließ sich keiner der Spieler hängen – alle zogen im Training mit. Der Verein hat zudem die Hinrunde analysiert und Schwachstellen ausgemacht. All das lässt darauf hoffen, dass der vorhandene Wille im Verein letztlich den Ausschlag für den Klassenerhalt gibt.

Prognose

Die Sportfreunde Birkelbach werden es auch in der Rückrunde nicht leicht haben, schafft es die Afflerbach-Elf jedoch, in der Defensive stabiler zu stehen und sich weniger Gegentore zu fangen, ist auch ein Mittelfeldplatz in der „Bundesliga des Sauerlands“ möglich. Dafür muss die Einstellung auf dem Platz stimmen und besonders müssen die Heim-Fans den Verein zu den Siegen tragen.

