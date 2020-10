In der Fußball-Kreisliga B2 bleibt der VfB Banfe ungeschlagen und springt durch ein 3:0 über Diedenshausen auf den zweiten Tabellenrang. Birkelbach II feierte indes den ersten Punktgewinn.

VfB Banfe - TuS Diedenshausen 3:0 (0:0). Nach 90 hart umkämpften, aber auch sehr durchwachsenen Minuten gingen die Meinungen beider Lager auseinander. Marc Gaß, Spieler der unterlegenen Diedenshäuser, ärgerte sich: „Eigentlich dürfen wir dieses Spiel nicht verlieren, da wir gegen Mitte bis Ende des ersten Durchgangs hätten führen müssen und auch im zweiten Durchgang noch zwei dicke Chancen hatten.“ Dieser Sichtweise widersprach VfB-trainer René Röthig: „Wir haben die Anfangsphase klar dominiert und hätten führen müssen, danach war Diedenshausen zwar gefährlich, aber unverdient war unser Sieg sicherlich nicht.“

Banfes Torschütze Alexander Klaus ist gleich von drei Diedenshäuser Spielern (Daniel Kuhn, Jens Biegler und Marc Gaß) umzingelt, kann den Ball aber behaupten. Foto: Peter Kehrle

Die beste Chancen zur Führung vergaben Diedenshausens Michael Bender (30.) und Gaß (37.) vor der Pause. Im zweiten Durchgang war die Partie durch viele lange Bälle geprägt, ehe der kurz zuvor eingewechselte David Benscheidt (80.) mit seinem ersten Ballkontakt zur Führung einschob (80.). In der Folge warfen die Gäste alles nach vorne, doch waren es die Banfer, die durch Marvin Vahland (82.) und Alexander Klaus (84.) zuschlugen.

Sportfreunde Birkelbach II - SV Schameder 1:1 (0:0). Im ersten Spiel unter der Regie des Trainerduos Markus Büdenbender und Christof Hoffmann hat die Sportfreunde-Reserve den ersten Punktgewinn gefeiert. „Das Engagement der Spieler fällt positiv auf. Der Ertrag könnte nach zwei Spielen auch vier Punkte statt einem sein, aber insgesamt sind wir zufrieden“, äußerte sich Hoffmann.

Markus Büdenbender gibt bei den Sportfreunden Birkelbach II nun gemeinsam mit Christof Hoffmann (links im Hintergrund) die Richtung vor. Foto: Florian Runte

Im ersten Durchgang fielen beide Teams nur durch ihre Ideenlosigkeit, viele Fehlpässe und lange Bälle auf. Nach Wiederanpfiff kam bei Schameder durch die Einwechselung von Kai Jimenez Härtel mehr Kreativität ins Spiel, was sich sofort durch die Führung von Thomas Ludwig – nach Vorarbeit von Jimenez Härtel – widerspiegelte (48.).

Doch auch Birkelbach II zeigte sich verbessert und glich nach einer guten Stunde dank Samuel Madsak aus (62.). In der Schlussphase traf Jimenez Härtel noch den Pfosten (81.), während Michael Treude (85.) und Christopher Lange (88.) auf der Gegenseite knapp daneben zielten. „Das Remis ist insgesamt gerecht“, resümierte Schameders Trainer Kevin Knebel, der besonders seinen Spieler Tobias Müller hervorhob.

SV Oberes Banfetal - SV Dreis-Tiefenbach 7:0 (2:0). „Das Ergebnis täuscht in der Höhe“, gab SVO-Trainer Marco Schiavone ehrlich zu. „Sieben Tore waren zu hoch, Dreis-Tiefenbach war bis zum 4:0 ebenbürtig.“ Doch der SVO, der ungeschlagen bleibt, agierte diesmal vorne äußerst effizient und bot in der Defensive eine konzentrierte Leistung. Nach der Führung durch Tim Schäfer (3.) erhöhte Lukas Lang mit einem Linksschuss aus 20 Metern auf 2:0 (22.). „Wir trainieren seit zwei Jahren die Beidfüßigkeit und heute hat es endlich mal geknallt“, freute sich Schiavone. Nach der Pause schraubten Philipp Schäfer (55.), Tim Schäfer (66./81) und Dominik Wick (69./88.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

SpVg. Kredenbach/Müsen - TSV Aue-Wingeshausen 0:4 (0:1). Obwohl der TSV auf dem Kredenbacher Kunstrasen lange Zeit nur mit 1:0 führte, kam die Spielvereinigung – wenn überhaupt – nur über Standardsituationen für ein Tor infrage – doch die verpufften. Auf der Gegenseite hatte Niklas Dohle seine spielerisch überlegene Farben mit einem strammen Schuss ins lange Eck in Führung gebracht (19.).

Blick ins Siegerland Der TSV Weißtal II festigt die Spitzenposition und Eschenbach wahrt die weiße Weste. TSV Weißtal II – SpVg. Bürbach II 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Martin Harazim (24.), 2:0 Julius Spork (27.), 3:0 Harazim (41.), 4:0 Rafael Berndt (81.). GW Eschenbach – 1. FC Dautenbach 2:2 (0:1). 0:1 B. Durgut (45., ET), 0:2 Henok Seyoum (71.), 1:2 Mert Mutlu (73., ET), 2:2 Michael Schmoranzer (90.).

„Das einzige, was ich heute kritisiere, ist die mangelnde Chancenverwertung“, erklärte TSV-Trainer Torben Belz und spielte auf die kläglich vergebenen Möglichkeiten an: Finn Kaiser (10./15), Jens Sonneborn (25.) und Dohle (30.) scheiterten jeweils im „Eins gegen Eins“ am Torwart der Hausherren, während Maximilian Schreiber zweimal knapp über das Gehäuse schoss (41./44.). In Hälfte zwei sollte sich dieser Chancenwucher allerdings nicht rächen, sondern Lukas Brachmann (75.), Michael Spies (83.) und Marc Koch (88.) trafen zum 4:0-Endstand. Bitter: In der Entstehung des 4:0 wurde Brachmann von einem Spieler der Gastgeber weggeblockt und beleidigte diesen daraufhin im Affekt, so dass der Unparteiische den TSV-Spieler mit der Roten Karte zum Duschen schickte.

FC Ebenau - SV Eckmannshausen 1:1 (0:0). Im Duell der Aufsteiger sahen die Zuschauer in Elsoff eine Partie auf „schwachem B-Liga-Niveau“, wie auch Eckmannshausens Trainer Matthias Friedrich erklärte. Die Führung des SVE durch Julian Koch (48.) glich Daniel Spies (62.) per Strafstoß nach Foul an Sven Grauel aus. Kurz vor Schluss hatte Ebenau noch Glück: Ein Freistoßtor von Sebastian Vitt wurde vom Schiedsrichter aberkannt, da sich ein Eckmannshausener Spieler zu nah an der Ebenauer Mauer befunden hatte. Friedrich: „Auswärts beim FC Ebenau werden noch andere Teams Punkte lassen.“