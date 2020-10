30 Jahre wiedervereinigtes Deutschland. Am 3. Oktober 1990 trat die DDR ganz formell der BRD bei, waren zwei Deutsche Staaten damit Geschichte. SKV-Turner Sebastian Bock (26) hat die Wende zwar nicht mehr aktiv mitbekommen, trotzdem kann er aus seiner Erfahrung heraus noch berichten, inwieweit sich Strukturen auch nach der Wiedervereinigung gehalten haben. Der gebürtige Chemnitzer hat die gesamte Familie noch im Osten, reist im Schnitt einmal im Monat noch in die Heimat. „In der Lockdown-Phase war ich auch mal länger hier“, sagt der Masterstudent der Universität Siegen (Physik).

Zum Turnen ist er schon sehr früh gekommen und auch dies hat noch einen DDR-Hintergrund, wie Bock im Gespräch verrät: „Ich war schon sehr früh ein aktives Kind. Aber richtig beeindruckt hat mich dann vor allem Andreas Wecker. Ich habe ihn im Fernseh gesehen und wollte das unbedingt nachmachen.“ Andreas Wecker war ein erfolgreicher Kunstturner der sowohl für die DDR (1988) als auch für die Bundesrepublik (1992/1996) Medaillen bei den Olympischen Spielen gewann. 1996 in Atlanta sogar Gold am Reck.

Gute schulsportliche Förderung

Der Einstieg zum Turnen für Sebastian Bock war damit gegeben. Das aus ihm letztlich ebenfalls ein erfolgreicher Turner geworden ist, liegt nicht zuletzt an der schulischen Förderung, die Bock vor allem am Sportgymnasium in Chemnitz erhalten hat. Hier haben sich die alten DDR-Strukturen noch lange gehalten und ziehen sich bis heute durch. Schule und Sport war oftmals sehr direkt miteinander verknüpft. „Wir hatten in Chemnitz ein großes Sportzentrum, wo sich alle Sportarten getroffen haben. Das war natürlich sehr vorteilhaft, denn so hatten alle kurze Wege und die Vereinbarkeit von Schule und Sport war schlicht einfacher“, blickt Sebastian Bock auf die schulische Laufbahn zurück.

Ein normaler Tagesablauf sah bei ihm folgendermaßen aus: Von 7.00 - 8:30 Uhr Schule, danach ging es in die Sporthalle für eine zweistündige Trainingseinheit. Von 12 bis meistens 15 Uhr zurück in die Schule und am Nachmittag folgte eine zweite Trainingseinheit. Solche eine Verknüpfung würde sich Sebastian Bock auch für die Schulen hier wünschen. „Sicherlich ist dies nicht überall umsetzbar, aber für die sportliche Förderung der Kinder ist dies ein großer Vorteil“, sagt Bock. Das Sportgymnasium in Chemnitz hat einige große Sportler herausgebracht (siehe Text unten).

Vorurteile bestehen bis heute

Früh übt sich! Schon in jungen Jahren ist Sebastian Bock dem Kunstturnen verfallen. Hier noch bei seinem ersten Verein, dem KTV Chemnitz. Foto: Privat

Nach seinem abgeschlossenen Bachelor-Studium 2016 kam Sebastian Bock ins Siegerland um dort den Master noch dran zu hängen. Er erinnert sich noch gut daran, dass er als gebürtiger Ostdeutscher hier noch mit einigen Vorurteilen zu kämpfen hatte. „Ab und zu wurde schon mal etwas argwöhnisch auf das Kfz-Kennzeichen geschaut. Natürlich ist mein Dialekt auch aufgefallen. In der Uni oder beim Sport war das nie ein Problem, aber so im alltäglichen Leben ab und zu schon. Ich finde das schade, dass dies auch 30 Jahre später noch immer der Fall ist“, so der 26-Jährige über die noch immer bestehenden Barrieren zwischen Ost und West.

Von familiären Erzählungen kann Sebastian Bock berichten,. dass sich seine Familie in der DDR nie unwohl gefühlt hat und ein vollständig normales Leben führen konnte: „Meine Eltern haben sich nie eingeengt gefühlt und hatten Angst, sich frei zu äußern.“ Vermissen tut Bock das kameradschaftliche und gute nachbarschaftliche Verhältnis. „In der DDR war es üblich, dass am Sonntag innerhalb der Hausgemeinschaft Arbeiten durchgeführt wurden. Das sorgte dafür, dass man sich innerhalb der Nachbarschaft sehr gut verstanden hat“, sagt Sebastian Bock.

Für die Zukunft wünscht sich der SKV-Turner natürlich, dass mit den Vorurteilen noch weiter aufgeräumt wird und das die Geschichte nicht in Vergessenheit geraten darf: „Heute wird die DDR und auch die Zeit des Mauerfalls ja nur in Geschichte wirklich behandelt. Ich würde mir da wünschen, dass Schulen aus dem Westen eine Partnerschaft mit Schulen aus dem Osten eingehen und es so vielleicht auch mal zu einem Austausch kommen kann. Sicherlich sind die Strukturen im Osten schon sehr an westliche Standards angeglichen, aber trotzdem würde man so den Osten und auch die DDR nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten“, sagt Sebastian Bock.