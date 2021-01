Schwebebalken: Ringen und Balance, Kampf gegen die Ur-Angst

Birkelbach Auf dem „Zitterbalken“ ist kaum mehr Platz als auf einem Bierdeckel. Nawina Saßmannshausen erklärt die Feinheiten und Reize des Geräts

Schweben bedeutet laut Wörterbuch eine Haltung im Gleichgewicht, ohne zu Boden zu sinken. Dass vom Schwebebalken die Rede ist, beschreibt die Aufgabe für dieses Turngerät also äußerst präzise und ist dennoch irreführend, weil schweben allgemein auch mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden wird. Von der kann aber selbst bei den weltbesten Turnerinnen auf dem Balken allenfalls bedingt die Rede sein, weshalb der englische Begriff „Balance beam“ eigentlich treffender ist.

Dafür hat das Deutsche dem Englischen im Bereich des Jargons etwas voraus, nämlich den Begriff „Zitterbalken“, zu dem es in anderen Sprachen kein Gegenstück gibt. „Ich glaube, das Wort hat sich so entwickelt, weil die Deutschen das nie gut konnten“, sagt Nawina Saßmannshausen, Turnerin der Verbandsliga-Riege der Sportfreunde Birkelbach, die ganz besonders gerne auf dem Balken turnt und damit so etwas wie ein weißer Rabe in der Turnhalle ist.

Angst vor dem Fehler, Angst vor dem Schmerz

Der Balken an sich steht fest wie ein Fels und zittert selbstredend nicht, wohl aber die Turnerinnen, und das gleich im doppelten Sinne. Einerseits wird ein unfreiwilliges Verlassen des Balkens von den Kampfrichtern mit einem Punkt Abzug bewertet, womit in ausgeglichenen Konkurrenzen ein Sieg schon beinahe ausgeschlossen ist.

Zur Angst vor dem Fehler kommt die Ur-Angst vor dem Fall und dem damit einhergehenden Schmerz. Auf den 1,2 Meter hohen Leichtmetall-Korpus zu knallen ist bestenfalls unangenehm, auf ihm umzuknicken oder an ihm abzurutschen ebenfalls – der Vliesbezug, der normalerweise polstert und einen besseren Halt gibt, wird dann zum Schmirgelpapier. „Jeder, der turnt, hat sich den Oberschenkel schon mal daran abgeschürft“, erinnert sich Nawina Saßmannshausen an Aufsteh-Erlebnisse, bei denen das Bettlaken am Körper klebte. Sie ergänzt: „Es hilft nach einem Sturz, sofort wieder hochzusteigen.“

Die Angst, auf dem Schwebebalken der größte Feind der Turnerin, soll sich gar nicht erst in der Psyche festsetzen, denn der Fokus muss hundertprozentig auf der Übung liegen, für andere Gedanken darf kein Platz sein. „Deshalb ist es auch das Gerät, bei dem Lärm von außen am meisten stört“, findet Nawina Saßmannshausen.

Auf dem Bierdeckel

Inklusive An- und Abgang müssen, je nach Leistungsklasse, sechs bis acht Elemente aus Akrobatik, Sprüngen und Drehungen gezeigt werden. „Wichtig ist dabei, Teil für Teil zu turnen. Meistens baut man zunächst leichtere ein, um Sicherheit zu gewinnen. Man kann trotzdem nicht beim leichteren zweiten schon an das schwierige vierte denken. Dann geht es schief“, sagt Nawina Saßmannshausen, die ihr Können schon seit Jahren als Trainerin auch an den Nachwuchs weitergibt.

Was die Sache bei Sprüngen, Handständen und Überschlägen so schwierig macht, ist die geringe Breite des fünf Meter langen Balkens. Mit zehn Zentimetern gibt es nur geringfügig mehr Platz als auf einem quadratischen Bierdeckel (9,3 Zentimeter). Zu wenig jedenfalls, um zwei Füße stabil nebeneinander zu setzen – selbst bei kleinen Füßen. Mit ihnen nach dem Gleichgewicht zu fischen, wenn eine Bewegung nicht sitzt, klappt meistens nicht, stattdessen folgt der Rausch in die Tiefe und ein Punkt Abzug.

Wichtig: Armhaltung und Blickführung

Um dies zu verhindern ist ein gutes Gleichgewicht wichtig, für das Körperspannung, eine gute Haltung und die richtige Armstellung ausschlaggebend sind. Beim Aufwärmen gehen die Turnerinnen zunächst zwei, drei Mal auf Zehenspitzen über den Balken, um ihren Fokus und Körperschwerpunkt zu finden. „Der Körperschwerpunkt ist am besten, nämlich genau über dem Balken, wenn du gerade stehst. Das ist häufig eine Fehlerquelle“, weiß Saßmannshausen: „Die Armhaltung, an die Ohren gelegt und mit den Handflächen nach außen, machen wir im Training ganz, ganz viel.“

Ein großes und schwieriges Thema ist auch die Blickführung. Vor dem Turnen eines Elements gilt es, den Balken zwei bis drei Meter vor sich zu fixieren, um gewissermaßen Maß zu nehmen. Danach geht der Fokus auf die Füße, zur Kontrolle und Sicherheit. „Erst wenn beide Füße wieder auf dem Balken sind, zum Beispiel bei einer Radwende, richtet man sich für das nächste Element auf. Das ist eine recht neue Entwicklung in Deutschland“, verweist Nawina Saßmannshausen auf Entwicklungen bei den Profis, die sich nun auch an der Basis durchschlagen.

Armrudern unerwünscht

Einen Ansporn, den Barfuß-Balanceakt möglichst stabil und sauber zu vollziehen, liefert wie immer das Regelwerk. Abzüge gibt es auch ohne Sturz für jede schlechte Körperhaltung, etwa gebeugtes Stehen, sowie für Korrekturen zur Balance, also jedes Zittern, Wanken und Armrudern.

Recht neu ist, dass auch die Ästhetik der Übungen mit bewertet wird. Ungenügende Ausnutzung der Balkenlänge, ungenügende Abwechslung in Rhythmus und Tempo, fehlender Bewegungsfluss, mehr als eine halbe Drehung auf den Füßen, fehlende Ausstrahlung oder ein übertriebener Vorbereitungs-Armschwung – für all diese Dinge sind laut Regelwerk Abzüge vorgesehen, weshalb inzwischen mehr leichte Verbindungsstücke und Posen in die Übungen integriert sind.

Die Quadratur des Balkens

Beim Versuch der Quadratur des Balkens, nämlich absolut flüssig, kreativ und präzise zugleich zu turnen, etwa wie die Männer am Pauschenpferd, kapitulieren auf Amateurebene alle Turnerinnen. Sich zwischen einem Sprung und einem Überschlag oder zwei anderen Elementen einige Zehntelsekunden Pause zur Fokussierung zu nehmen, ist Standard. Motto: Lieber einen Zehntelpunkt Abzug für fehlenden Bewegungsfluss riskieren als einen vollen Punkt Abzug für einen Sturz.

Jede Bewegung muss schließlich zentimeter- oder eher millimetergenau sitzen. „Der Schwebebalken ist ein Perfektionsgerät. Der Reiz ist, jedes Element so zu perfektionieren, dass man nicht runterfällt. Sobald etwas nicht perfekt ist, wird es gleich kritisch“, sagt Nawina Saßmannshausen und führt ihre Cousine Lara Saßmannshausen als Beispiel an: „Wenn sie ihren Salto rückwärts nicht punktgenau hinbekommt, fällt sie auf jeden Fall runter.“

Große turnerische Vielfalt

Nawina Saßmannshausen beginnt ihre Übung mit einem Sprung in den Stütz, lässt eineinhalb Drehungen im Seitverhalten und eine Radwende folgen, ehe sie einen Hocksprung mit einer halben Drehung zeigt. Weiter geht es mit einem Durchschlagssprung und einem Pferdchensprung, um die geforderte gymnastische Verbindung abhaken zu können, sowie ein Strecksprung mit ganzer Drehung, ein Hockspreizsprung und ein Salto als Abgang.

„Es sind also viele Sprünge“, stellt Nawina fest und ergänzt mit Blick auf ihre Teamkolleginnen: „Lara legt den Schwerpunkt auf Akrobatik und Saskia [Grebe, Anm. d. Red.] arbeitet viel mit Spreizungen. Das ist das Schöne am Balken, da kann jeder für seine Stärken etwas raussuchen.“

Möglich macht es die besondere Form des Geräts, die eine hohe Zahl an Variationsmöglichkeiten ermöglicht. Satte 56 Seiten füllen im Regelwerk („Code de Pointage“) die schematischen Zeichnungen der Übungen – erheblich mehr als an anderen Geräten. Zuschauer bekommen also ständig etwas Neues zu sehen, Kampfrichter müssen viele kryptische Zeichen für ihre Aufzeichnungen auswendig lernen.

So turnen Anfänger

Die Angst nehmen und die Balance schulen – so geht es im Vereins- und Schulsport los. Eine extreme Absicherung des Geräts mit Matten ist der erste, obligatorische Schritt. Im Verein laufen die kleinen Mädchen zunächst einige Wochen einfach nur über den Balken, ohne dabei etwas zu turnen – einfach, um das Gefühl für die Höhe zu bekommen, denn wer damit früh anfängt, hat später Vorteile. „In der Schule ist die Höhe und Breite des Balkens erst recht ein Riesenproblem, weil manche Kinder so etwas zum ersten Mal machen“, hat Nawina Saßmannshausen, die als Sportlehrerin am Gymnasium Netphen arbeitet, festgestellt. „Pauschalisieren kann man das nicht. Es gibt Kinder, die bewegen sich superviel, andere spielen normalerweise nicht draußen“, sagt Saßmannshausen, die auch heute kaum noch an einem Baumstammstapel vorbeiwandern kann, ohne auf dem Holz zu balancieren.

Eine schrittweise Steigerung ohne Druck, etwa mit ersten Gehversuchen auf einer Bank oder einer geringeren Balkenhöhe, ist der Weg: Steigern Schritt um Schritt, wie immer beim Turnen. Nötig ist auch Geduld: „Gerade am Schwebebalken dauert es meistens Woche oder Monate, bis ein Element ohne Angst klappt.“ In der Schule dürfen übrigens auch die Jungen auf den Schwebebalken. Saßmannshausen: „Sie gehen meistens seitlich, weil sie sich dann sicherer fühlen.“

So sieht es bei den Profis aus

Am Schwebebalken, der seit 1936 olympische Disziplin ist, haben die Deutschen bei großen internationalen Wettkämpfen bislang nur durch Erika Zuchold (1970), Maxi Gnauck (1981, beide DDR) sowie Pauline Schäfer mit ihrem „Schäfersalto“ (2017) Goldmedaillen gewonnen. Bei den beiden zurückliegenden Deutschen Meisterschaften sicherte sich jeweils Elisabeth Seitz die Goldmedaille. Die meisten Olympiasiege, nämlich sechs Stück, gingen an Rumänien. Aktuell bestimmen die US-Amerikanerin Simone Biles und die Chinesin Liu Tingting das Niveau.