Schlimm bis komfortabel: Schiedsrichterkabinen auf Instagram

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mal Abstellkammer, mal Schimmel: Die fehlende Wertschätzung gegenüber Schiedsrichtern fängt in deren Kabine an, meint unser Kolumnist.

Der Mangel an Schiedsrichtern ist vor allem im Amateurbereich ein Problem. Die Gründe dafür sind vielseitig wie komplex, fangen bei mangelhafter Förderung an und hören bei gewalttätigen Angriffen auf. Schiedsrichter sind nun einmal Regulatoren, ihr pures Dasein wird leider vielerorts als lästig empfunden. Die fehlende Wertschätzung ist gravierend – und fängt bereits in der Schiedsrichterkabine an.

Mal sind es Abstellkammern mit einem Stuhl, mal Duschen mit kaltem Wasser, mal grüßt der Schimmel von den Wänden. Pauschalisieren lässt sich das natürlich nicht, haben doch viele Vereine nach Jahrzehnten endlich die Zeit einer Grundsanierung erkannt. Fön, Spiegel und ein vorgeheizter Raum gehören jedoch weiterhin ins Reich der Luxusgüter. Man sollte nie vergessen, dass diese paar Quadratmeter nicht nur als Umkleide, sondern auch als Rückzugsort dienen.

„Visitenkarte eines Vereins“

„Die Schiedsrichterkabine ist die Visitenkarte eines Vereins“, sagte Gerd Lamatsch jüngst im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Der 64-Jährige pfeift seit Jahrzehnten und brachte es als Assistent bis in die zweite Bundesliga. Nun wurde er durch seinen Instagram-Kanal „Schiedsrichterkabinen“ auch abseits des Platzes bekannt, auf dem er Schlimmes wie Komfortables veröffentlicht.

Viele Bilder wirken wie ein Hilfeschrei, an dessen Ende die einfache Frage steht: Warum?! Warum finden Schiedsrichter ein 1-Sterne-Motel vor? Manchmal werde nicht einmal Wasser bereitgestellt, berichtet Lamatsch nach Jahrzehnten puristischer Tristesse. Wer will da schon Schiri werden!?

