Schiedsrichter: Erfolgs-Quartett trotzt negativem Trend

Siegen. Trotz der Aufstiege von Felix Weller, Jonas Fischbach, Fabian Kiehl und David Kleinstück schlägt Obmann Neus Alarm: Haben zu wenig Schiedsrichter.

Der Schiedsrichter-Ausschuss des Fußballkreises Siegen-Wittgenstein verbucht in Richtung Spitze feine Erfolge, dünnt aber nach unten mehr und mehr aus. Sprich: „Für die Spiele der D-Kreisliga können wir so gut wie keinen Unparteiischen mehr stellen.“

Der Obmann des Ausschusses, der Setzener Uli Neus, belegt das mit Zahlen. „Wir können derzeit nur mit 125 Schiedsrichtern planen. Seit Corona ist die Lage schlimmer geworden.“ In den Jahren vor der Pandemie waren es immer so um die 160, 170 - jetzt sind es rund 40 weniger. Klar, dass dann Spiele in den unteren Klassen nicht mehr „bestückt“ werden können.

Das so genannte „Leuchtturm-Projekt“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), „Jahr des Schiedsrichters“, das laut eindeutiger Meinung aus den Kreisen viel zu spät angestoßen wurde, hat sich bislang nicht positiv bemerkbar gemacht. „Wenn wir uns bei den Kollegen umhören“, so Neus, „haben alle die selben Probleme. In der Ruhrgebietsregion etwas weniger, in den ländlichen der 29 Kreise im westfälischen Verband , eher mehr.“

Kein Interessent beim Lehrgang

Im Kreis Siegen-Wittgenstein belegen die Zahlen die Misere: Von 70 Vereinen erfüllen 50 das Schiedsrichter-Soll nicht. Die Liste der daraus resultierenden Strafzahlungen wird immer länger, wie Monat für Monat in den „Amtlichen“ nachzulesen ist. Die Aktionen hier im Kreis, aus aktiven Fußballern im „Schnellverfahren“ Schiedsrichter zu machen, fruchten auch nicht. Als das vor ein paar Jahren eingeführt wurde, gab es mal den einen oder anderen Interessenten, für den jetzt anberaumten Lehrgang fand sich niemand mehr. Inzwischen wurden die Anwärter-Lehrgänge selbst auf anderthalb Tage am Wochenende reduziert. Acht Stunden am Samstag, noch mal vier am Sonntagvormittag. Der schnelle Weg zum Unparteiischen wird nicht eingeschlagen. „Die Zahlen“, so Neus, „sind kaum noch messbar.“

„Die positiven Aspekte des Schiedsrichter-Amtes werden viel zu wenig herausgestellt“, bringt einer zum Ausdruck, der seinen Weg aus den Tiefen der Kreisligen inzwischen bis in die Regionalliga beschritten hat. Der 23-jährige Jonas Fischbach von der Freudenberger Fortuna ist einer von vier Unparteiischen, die vor der neuen Saison den nächsten Schritt gemacht haben. „Ich hatte gar nicht unbedingt mit diesem Aufstieg gerechnet“, bekennt er. „Ich bin aber froh, dass es geklappt hat.“

Schon im Vorjahr hatte er die Prüfung abgelegt. Jetzt, nach zwei Jahren an der Linie in Liga vier betritt er die Plätze in Aachen, Oberhausen oder Gütersloh auch mit der Pfeife nebst den dazu gehörenden „Ausrüstungsgegenständen“ in gelb und rot. „Das Problem ist“, beschreibt es Jonas Fischbach, „dass immer nur von den negativen Aspekte der Schiedsrichterei gesprochen und geschrieben wird. Das Positive, wie Persönlichkeits-Entwicklung, Gemeinschaft oder auch der finanzielle Aspekt, wird eigentlich nie dargestellt.“

Kiehl pfeift A-Jugend-Bundesliga

Neben Fischbach und Felix Weller (siehe Extra-Text auf dieser Seite) schafften diesen nächsten Schritt noch Fabian Kiehl von Germania Salchendorf und David Kleinstück vom FC Hilchenbach. Kiehl ist einer derjenigen, die aus der Kreis-Initiative „Schiedsrichter aus Schulen“ seinen Weg begann. Am Gymnasium Netphen hat der jetzt 23-Jährige, der aus Studiengründen jetzt in Essen zu Hause ist, seinen Anwärterlehrgang absolviert. In der nächsten Saison leitet er Spiele in der Oberliga sowie in der A-Junioren-Bundesliga. Er ist zudem Assistent in de Regionalliga. In der Vorsaison hatte Kiehl vor allem in Spielen der B-Junioren-Bundesliga durch gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

Aufsteiger Nummer vier ist David Kleinstück (19), der neben Assistenten-Einsätzen in der A- und B-Junioren-Bundesliga jetzt in der Landesliga seinen Unparteiischen-Dienst absolviert. Dem Kreis „entkommen“ ist auch auch die einzige Frau an der Pfeife, die Gosenbacherin Nicole Hoffmann. Sie leitet am August, ebenso wie der Feuriger Zeki Güngör Spieler der Bezirksliga.

