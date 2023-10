Schameder mit „Geduldssieg“, Verfolger patzen

Wittgenstein. Der SV Schameder steuert unaufhaltsam auf die Herbstmeisterschaft zu – zumal ein Duo nicht nachziehen konnte.

In der Kreisliga B2 hat der SV Schameder auch die Hürde SG Laasphe/Niederlaasphe übersprungen. Mit dem gleichen Ergebnis (2:0) fuhr der Verfolger SV Feudingen einen Auswärtssieg ein, der zur Folge hatte, dass die Sportfreunde Birkelbach II weiter sieglos bleiben. Erstmals zwei Siege hintereinander feierte der TuS Diedenshausen, der kommenden Sonntag den Spitzenreiter herausfordert.

Der Schamederaner Vorsprung ist übrigens leicht angewachsen, denn der zweitplatzierte SV Eckmannshausen kam bei Aufsteiger Eschenbach nicht über ein 1:1 hinaus – ebenso wie der TSV Weißtal zu Hause gegen den anderen Aufsteiger Hilchenbach II. Einen Zehnerpack Gegentreffer fing sich der SV Dreis-Tiefenbach bei den Spfr. Eichen-Krombach ein, wobei Chris Ziemann für den Sieger sechsmal einlochte.

SG Laasphe/Niederlaasphe – SV Schameder 0:2 (0:0). „Es war ein Geduldsspiel“, sagte SVS-Trainer René Röthig. Schameder war in der ersten Hälfte leicht überlegen, doch Laasphe/Niederlaasphe stand und verteidigte mit Fünferkette gut. Außerdem zeigte SG-Torwart Yannick Schneider einige gute Paraden, mit denen er sein Team im Spiel hielt. Nach der Pause kam die Heimelf besser in die Partie. „Wir haben mehr Druck gemacht und hatten sogar Chancen zur Führung, die Schameders Torwart leider überragend zunichte machte“, erklärt SG-Trainer Jonas Pfeil, in dessen Team Unruhe kam, weil er gleich fünf Mal verletzungsbedingt wechseln musste.

Bei der Heimelf passten die Abstände zum Ende hin nicht mehr und es passierten Fehler im Aufbauspiel, die Schameder eiskalt verwertete. Lucas Menn (77.) und Daniel Wolf (82.) nutzten dies zum 2:0 für den Tabellenführer. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden und auch damit, dass wir wieder zu null gespielt haben. Trotzdem haben wir uns nicht clever genug angestellt, um Laasphe hinten etwas mehr unter Druck zu setzen. Anstatt das Spiel breit zu machen, haben wir es uns selbst eng gemacht und zu viel versucht durch die Zentrale zu spielen“, so Röthig.

SF Birkelbach II – SV Feudingen 0:2 (0:1). Auch wenn Feudingen in der Partie sehr viel Ballbesitz hatte, mangelte es an Torchancen. So kam es, dass die erste Chance erst in der 23. Minute entstand, Benjamin Pfeiffer diese dafür aber direkt nutzte (23.). Danach fand eher Mittelfeldgeplänkel statt, wirklich gefährlich war keine Seite mehr. „In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen giftiger und hatten teilweise gute Ballgewinne im Mittelfeld. Kämpferisch war da definitiv die richtige Einstellung von uns“, berichtete SF-Spielertrainer Manuel Kölsch.

Sein Team ließ zwei Chancen auf den Anschlusstreffer liegen, bevor Leon Messerschmidt für den SVF auf 2:0 erhöhte (78.). „Es war kein berauschend gutes Spiel. Wir hätten unsere Bälle besser ausspielen und die Laufbereitschaft etwas höher halten müssen. Das haben wir nicht ganz so geschafft“, resümierte Gästecoach Stephan Senner.

TuS Diedenshausen – TuS Johannland 5:0 (3:0). „Die ersten 15 Minuten waren ganz nach meinem Geschmack. Wir haben 3:0 geführt und hatten das Spiel total im Griff“, freute sich Heimelf-Trainer Björn Kleinwächter. Getroffen hatten Michael Bender (1.), Jonas Dienst (4.), Philipp Dienst (10.). Doch damit fühlte sich Diedenshausen schnell zu sicher und spielte fahrlässig weiter.

Johannland auf der Gegenseite erarbeitete sich aber keine großartigen Chancen, sodass Daniel Kuhn für Diedenshausen doppelt nachlegen konnte (75., 81.). Zwischenzeitlich sah ein Spieler auf der gegnerischen Seite noch Gelb-Rot (80.), sodass Johannland bis zum Abpfiff eher chancenlos blieb.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein